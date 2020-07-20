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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.В источнике
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Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:14
Москва 24

В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:14
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:14
RT на русском

В Москве умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:26
РБК

В Москве за сутки умерли 17 человек с коронавирусом

РБКвчера в 16:19
Интерфакс

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфаксвчера в 16:29
ТАСС

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:14

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известиявчера в 13:16
3,7K

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUMвчера в 05:03
1,8K

Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет

Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкалвчера в 03:32
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В ВОЗ сообщили об улучшении ситуации с COVID-19 в Казахстане

Как отметила директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитцан, власти не только разрабатывают ряд санитарных мер, но и улучшают способы тестирования и лечения пациентов.
Говорит Москвавчера в 10:03

Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новостивчера в 10:16
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В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
ТАСС20:09
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Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ruвчера в 11:44
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14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 07:49
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости18:02
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