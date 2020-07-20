Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
Как отметила директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитцан, власти не только разрабатывают ряд санитарных мер, но и улучшают способы тестирования и лечения пациентов.
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.