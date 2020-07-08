Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
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Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
Коммерсантъ вчера в 18:15
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Политика
Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:17
Здоровье
Известно, в каких районах Башкирии находятся заболевшие коронавирусом
Минздрав региона сообщил, в каких районных больницах сейчас лечатся пациенты с новой коронавирусной инфекцией.
МедиаКорСеть вчера в 06:38
Кино
Джуд Лоу сыграет злодея в ремейке «Питера Пэна»
Вечерняя Москва вчера в 07:39
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости вчера в 09:48
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 00:46
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов
Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.
Известия 00:07
Общество
В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах
Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН 07 июля в 20:57
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru вчера в 17:58
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
Замначальника ГИБДД Олег Понарьин допустил увеличение максимальной скорости на дорогах.
Общественная служба новостей вчера в 17:22
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек
Газета.Ru вчера в 11:30
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года, пишет CoS.
Афиша Daily вчера в 18:04
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва 07 июля в 14:49
Экономика
В России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 07 июля в 01:30
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com вчера в 15:35
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Футбол
Атлетик Бильбао – Севилья: прогноз Анатолия Парамонова на 9 июля 2020 года
9 июля в 23:00 по МСК Атлетик Бильбао принимает Севилью на стадионе «Сан Мамес» в рамках 35-го тура Ла Лиги.
BetOn вчера в 04:25
Общество
Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет
В каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия, говорится в прогнозе Всемирной метеорологической организацией (ВМО), опубликованном 9 июля.
Известия 01:02
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19