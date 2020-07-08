Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

Днём ранее сообщалось о 22 умерших.
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Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО00:20

В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

Заманавчера в 19:05

С начала эпидемии в Москве умерли более 4 тысяч пациентов с COVID-19

НТВ07 июля в 16:11

В Москве за стуки зарегистрировано 32 смерти от коронавируса

ТК Звездавчера в 17:13

За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:31

В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Российская газетавчера в 19:35

В Москве скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

Вести.Ru07 июля в 10:56
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Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

Коммерсантъ вчера в 18:15
133
Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
2K
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
51
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
14
Политика

Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:17
1
Здоровье

Известно, в каких районах Башкирии находятся заболевшие коронавирусом

Минздрав региона сообщил, в каких районных больницах сейчас лечатся пациенты с новой коронавирусной инфекцией.
МедиаКорСеть вчера в 06:38
4
Кино

Джуд Лоу сыграет злодея в ремейке «Питера Пэна»

Вечерняя Москва вчера в 07:39
2
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
15
Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости вчера в 09:48
9
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 00:46
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,7K
Общество

Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов

Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.
Известия 00:07
16
Общество

В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
4
Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН 07 июля в 20:57
22
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
3,8K
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Lenta.ru вчера в 17:58
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

Замначальника ГИБДД Олег Понарьин допустил увеличение максимальной скорости на дорогах.
Общественная служба новостей вчера в 17:22
122
Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек

Газета.Ru вчера в 11:30
801
Кино

Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре

Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года, пишет CoS.
Афиша Daily вчера в 18:04
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва 07 июля в 14:49
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Экономика

В России возобновила работу почти половина предприятий

В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 07 июля в 01:30
1
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
3
Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
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Авто

Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron

На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com вчера в 15:35
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Футбол

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Футбол

Атлетик Бильбао – Севилья: прогноз Анатолия Парамонова на 9 июля 2020 года

9 июля в 23:00 по МСК Атлетик Бильбао принимает Севилью на стадионе «Сан Мамес» в рамках 35-го тура Ла Лиги.
BetOn вчера в 04:25
Общество

Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет

В каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия, говорится в прогнозе Всемирной метеорологической организацией (ВМО), опубликованном 9 июля.
Известия 01:02
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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