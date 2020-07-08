Коронавирус
РИАМОВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались в столице, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в Москве.
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Здоровье
В Екатеринбурге на 7% снизили нагрузку на скорую помощь
Уральский меридиан 07:10
Армия и оружие
Боевой нишей индийских истребителей МиГ-29 оказалось высокогорье
Адекватным боевым «партнером» «Апачей», уже переброшенных на обозначенный ТВД, являются истребители МиГ-29.
Военное обозрение 22:15
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru вчера в 17:08
Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Шоу-бизнес
Аниту Цой заподозрили во лжи о заражении коронавирусом
Пользователи Instagram заподозрили певицу Аниту Цой во лжи о ее заражении коронавирусом нового типа.
ФАН 20:07
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
Происшествия
На Сахалине начальника поискового отряда МЧС поймали на взятках
Южно-Сахалинск, 9 июля 2020, 03:48 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.
REGNUM 20:48
Происшествия
Более 500 сахалинцев четвертый день ищут пропавшую девочку
Девочка была легко одета, люди ищут ребенка круглыми сутками, сменяют друг друга, чтобы не останавливать поиски.
РИА Сахалин-Курилы 21:16
Биатлон
Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными
Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 06 июля в 05:41
Футбол
«Оренбург» проиграл ЦСКА в домашнем матче
1743.ru 13:14
Кино
В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»
Съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге.
Live24 04:58
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Технологии
Уничтожить оператора, а не беспилотник: израильское видение борьбы с БПЛА
Исследователи из Университета Бен-Гуриона в израильском Негеве, специализирующиеся на кибертехнологиях, создали алгоритмы для определения местоположения операторов беспилотников.
Военное обозрение 03:16
ЖКХ
В Южно-Сахалинске ограничат холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 10 июля с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в 7-м и 8-м микрорайонах Южно-Сахалинска, а также в жилых домах по улице Комсомольской, 186, 225, 227 и проспекте Победы, 26, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на "Городской водоканал".
Сахалин.Инфо 21:27
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
Здоровье
С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан
Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Общество
Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ
Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.
Сахалин.Инфо 18:10
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Игры
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре
Srnsk вчера в 20:24
Происшествия
Четыре человека умерли из-за коронавируса в Иркутской области за сутки
Из-за коронавируса в Иркутской области с начала пандемии скончались 74 человека.
ИА Альтаир 22:14
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
REGNUM вчера в 09:01
Армия и оружие
В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»
В стрельбах принимает боевой корабль российского флота, оснащённый ракетами. Испытания завершатся 8 июля около 18:00.
Двина Сегодня 04:17
Финансы
Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Интерфакс 05:26
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00