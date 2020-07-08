За прошедшие сутки 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались в столице, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в Москве.

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

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