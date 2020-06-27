Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Происшествия
Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Энергетика
На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.
Газета.Ru 14:16
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
Forbes 07:26
Футбол
Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Космос
Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
Международная группа ученых, включая японских и американских специалистов, выяснила, что причиной странной неоднородности (на обратной стороне Луны намного меньше кратеров, чем на светлой стороне) является неравномерное распределение веществ группы KREEP по поверхности естественного спутника нашей планеты.
Evo-rus.com 02:44
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Общество
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни на митингах
Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее композиции во время своих политических выступлений.
Известия 20:23
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Происшествия
Открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске.
Газета.Ru 19:23
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
Газета.Ru 20:19
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
26 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
МонаВиста 09:58
Культура
Netflix выпустил комедию «Евровидение: История огненной саги»
Премьера проекта состоялась на стриминговом сервисе накануне, 26 июня.
Актуальные Новости 10:11
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Фэнтези-роман американского писателя и сценариста Джорджа Р. Р. Мартина «Ветра зимы» – шестая часть саги «Песнь льда и огня» – выйдет в 2021 году.
Псковское агентство информации 25 июня в 02:25
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings вчера в 08:02
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Футбол
Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия
Немецкий футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чем его поразила Россия после переезда из Германии.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90
Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
Недвижимость.RU 16:59
Общество
Глава «Автодора» назвал завершение трассы Москва—Казань в 2024 году сверхзадачей
Завершение строительства платной скоростной трассы Москва—Казань на три года раньше запланированных сроков является сверхзадачей, считает глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 12:11