За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

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