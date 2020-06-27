Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

MOS.newsвчера в 23:51

Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

RT на русскомвчера в 16:40

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:15

В Москве умерли еще 24 пациента с COVID-19

РИА Новостивчера в 16:23

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТАССвчера в 16:16

Штаб: В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:24

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТК Звездавчера в 16:21
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Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

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РБК вчера в 16:54
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Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
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Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
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Байден призвал отменить приглашение России в G7

Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
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Кристина Асмус и Гарик Харламов решили вопрос о недвижимости

После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
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Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
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Общество

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
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Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
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Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
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Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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ЦИК получила 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
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Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы.
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Как сообщает «Автостат», в мае нынешнего года юридическими лицами было куплено 9,6 тыс. единиц новых легковых машин, что на 44% меньше, чем за такой же период в 2019 году.
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Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

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В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
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Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Газета.Ru вчера в 16:54
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