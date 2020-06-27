За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 6,8K

Общество Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. 49

Политика Байден призвал отменить приглашение России в G7 Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива. 12

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 174

Происшествия Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО). 2

Здоровье Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы. 1

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков. 15

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 455

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 88

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,8K

Авто Корпоративные продажи новых автомобилей в России упали на 44% Как сообщает «Автостат», в мае нынешнего года юридическими лицами было куплено 9,6 тыс. единиц новых легковых машин, что на 44% меньше, чем за такой же период в 2019 году.

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 2