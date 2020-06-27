Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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Единоборства
Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC
Российская газета 00:54
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Политика
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru 26 июня в 08:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов решили вопрос о недвижимости
После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
Srnsk 25 июня в 05:07
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Общество
Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить
Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
Политика
Украинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Общество
ЦИК получила 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Rambler News Service вчера в 08:48
Здоровье
Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых
Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы.
ИА Красная Весна вчера в 22:29
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 26 июня в 13:43
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 26 июня в 10:49
Авто
Корпоративные продажи новых автомобилей в России упали на 44%
Как сообщает «Автостат», в мае нынешнего года юридическими лицами было куплено 9,6 тыс. единиц новых легковых машин, что на 44% меньше, чем за такой же период в 2019 году.
Тарантас Ньюс 01:05
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:36
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
Культура
Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова
Деловое.ТВ вчера в 08:32
Политика
Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины
Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Газета.Ru вчера в 16:54