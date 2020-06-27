Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать976

Подробнее о событии

Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

RT на русском16:40

В столице скончались 20 пациентов с коронавирусом

Московская перспективавчера в 17:05

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТАСС16:16

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Москва 2416:15

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТК Звезда16:21

В Орловской области за сутки скончались три пациента с коронавирусом

REGNUM04:18

Штаб: В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Агентство Москва16:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:43, Ашберн
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
613
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
117
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
6,5K
Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
11
Политика

Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
22
Футбол

РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»

Российская Премьер-Лига разъяснила причину, по которой "Ростовом" мог быть заявлен Хорен Байрамян на игру 24-го тура чемпионата против "Арсенала".
CT news 16:47
Хоккей

Александр Барков стал совладельцем «Таппары»

Чемпионат 25 июня в 10:39
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
447
Общество

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Lenta.ru 21:21
Футбол

«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
424
Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
99
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
23
Гаджеты

Samsung Galaxy A51s 5G получит процессор Snapdragon 765G

Дни24 вчера в 09:30
4
Происшествия

Двое человек получили ранения при обстреле автомобиля в Ингушетии

В результате огнестрельные ранения получили два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 20:51
Путешествия

Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
1
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
2
Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru 20:05
250
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК 25 июня в 18:03
61
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
826
Игры

Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine

Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
22
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
280
Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
160
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
735
Кино

Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

Evo-rus.com 08:42
37
Футбол

Лидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в Москве

Вести.Ru 09:00
2
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
1,4K
Гаджеты

AMD Ryzen 9 3900XT приблизился к Intel Core i9-10900K в Geekbench

Новый 12-ядерный чип показал результаты заметно выше Ryzen 9 3900X и ещё ближе к Intel Core i9-10900K.
3DNews 25 июня в 03:45
1
Армия и оружие

В России прошли испытания применения «роя» истребителей

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском 22:40
225
Здоровье

В Хакасии выявили 39 новых носителей коронавируса

Абакан, 26 июня 2020, 08:18 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 июня в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 01:18
141
ещё по теме
Главное