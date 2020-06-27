Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТАССвчера в 16:16

Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

RT на русскомвчера в 16:40

Штаб: В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:24

В столице скончались 24 человека с коронавирусом за сутки

РИАМО02:20

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТК Звездавчера в 16:21

В Москве за прошедшие сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы26 июня в 19:14

В столице скончались 20 пациентов с коронавирусом

Московская перспектива26 июня в 17:05
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На территории Вологодской области зафиксировали смерч

ТАСС вчера в 11:58
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РИА Новости вчера в 14:26
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В России за сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6791. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.
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В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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Процессоры AMD Ryzen пользуются огромной популярностью у самостоятельных сборщиков ПК в Японии

Эффект от выпуска процессоров Comet Lake, на которые в Intel возлагали надежды (если не большие, то хотя бы какие-то), остался незамеченным для самостоятельных сборщиков ПК в Японии — у тех в почете AMD Ryzen.
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

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