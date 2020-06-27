Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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Наука
В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд
По мнению ученых, разработанный метод поможет предотвращать некоторые заболевания, так как система очень точно определяет вероятность развития заболевания.
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today 26 июня в 14:10
Происшествия
Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске
В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 110 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировано 110 случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 6225 человек.
Cаратовзем.рф 02:00
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Происшествия
Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре
Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 26 июня в 13:20
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
«На всей остальной европейской территории температура будет на 2−4 градуса ниже нормы», — рассказал Вильфанд.
REGNUM 26 июня в 03:18
Политика
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата
В случае принятия закона столица США станет 51-м штатом, получив представительство в конгрессе.
Evo-rus.com 01:22
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный вчера в 03:36
Авто
Эксперты назвали 5 способов открыть случайно запертый автомобиль
Эксперты назвали 5 основных способов открыть автомобиль, который был случайно заперт.
Дни24 вчера в 23:00
Общество
В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля.
Piter.tv вчера в 09:46
Гаджеты
В Linux впервые появилась поддержка процессора производства РФ
В Linux впервые стала доступна поддержка процессора производства РФ. Компанией-изготовителем девайса является Baikal Electronics.
Дни24 вчера в 05:00
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Футбол
Константин Марадишвили: «ЦСКА мог забивать „Динамо“ и побеждать в матче»
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился впечатлениями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:0). — Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог дебютировать за главную команду, — сказал Марадишвили пресс-службе клуба.
Спорт-Экспресс 02:25
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов решили вопрос о недвижимости
После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
Srnsk 25 июня в 05:07
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Общество
Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 21:26
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
Здоровье
Трамп заявил, что каждый седьмой американец с ВИЧ не знает о диагнозе
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в США примерно 1,2 миллиона граждан заражены ВИЧ-инфекцией, при этом каждый седьмой не знает о диагнозе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 02:05
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16