В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
Драка произошла в грузинском городе Марнеули между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение", в результате чего есть пострадавшие, в том числе журналисты, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
Постпред пояснил, что современное мироустройство настолько пропитано высокомерием, что «подлинный мир» можно обеспечить только с опорой на собственные силы, а войну предотвратить, если у КНДР «будут надежные и эффективные факторы сдерживания для самообороны».