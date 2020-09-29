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Говорит Москва
Говорит Москва

В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом

Днём ранее сообщалось о 23 жителях Москвы, которые умерли от коронавирусной инфекции.В источнике
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РБК

В Москве умерло более 25 пациентов с COVID-19 впервые с середины июля

РБКвчера в 16:35
Интерфакс

Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Интерфаксвчера в 16:03
Невские Новости

В Москве за сутки скончались 23 человека с выявленным КОВИД

Невские Новости28 сентября в 16:04
Вести.Ru

23 человека с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Вести.Ru28 сентября в 16:43
BFM.ru

Еще 23 человека с коронавирусом скончались за сутки в Москве

BFM.ru28 сентября в 16:16
ИА Красная Весна

В Москве от COVID-19 скончалось 20 человек за сутки

ИА Красная Весна28 сентября в 16:13
Вечерняя Москва

Еще 27 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Вечерняя Москвавчера в 16:11

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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Япония планирует к 2035 году построить на Луне водородный завод

Японское агентство аэрокосмических исследований заявило о своей готовности к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива, об этом пишет агентство Kyodo.
Московский Комсомолец27 сентября в 23:35
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
1,3K

В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции

Драка произошла в грузинском городе Марнеули между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение", в результате чего есть пострадавшие, в том числе журналисты, сообщает телекомпания "Рустави 2".
РИА Новостивчера в 15:57

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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Постпред КНДР в ООН пояснил, что обеспечит мир между двумя Кореями

Постпред пояснил, что современное мироустройство настолько пропитано высокомерием, что «подлинный мир» можно обеспечить только с опорой на собственные силы, а войну предотвратить, если у КНДР «будут надежные и эффективные факторы сдерживания для самообороны».
ИА Красная Весна17:06