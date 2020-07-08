Коронавирус
КоммерсантъВ Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. Накануне прирост составил 32 смерти. Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Футбол
«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт 17:50
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru 01:40
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru вчера в 03:29
Общество
Минздрав заявил, что прямых данных о бесплодии из-за коронавируса нет
Специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи внимательно следят за развитием этой ситуации, подчеркнул глава Минздрава.
Невские Новости 15:10
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Здоровье
Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией
Китайское посольство в Нур-Султане заявило о том, что по всему Казахстану начинает распространяться «неизвестный» вирус.
Live24 14:09
Футбол
Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».
Metaratings 13:50
Экономика
Северная Америка обошла Азию по приросту долларовых миллионеров
Северная Америка стала лидером по этому показателю, где количество богатых людей выросло на 10,9% (их общее число, по данным 2019 года, — 6,3 млн человек), впервые с 2012 года.
РБК 16:52
Футбол
Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»
В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Известия 17:35
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Транспорт
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Политика
МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций
Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан.
РБК 15:58
Авто
Новый родстер от Skoda получит название Slavia
Студенты обучающиеся в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе создают новый автомобиль.
Tvoe-avto.com 14:34
Здоровье
Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край
Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона.
Online47.ru 14:51
Политика
Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия 15:44
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Происшествия
Банковские счета Ивана Сафронова и его родственников заблокированы
По сведениям источника, в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски, но никакого процессуального статуса по делу у них нет.
Эхо Москвы 18:07