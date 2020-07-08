В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. Накануне прирост составил 32 смерти. Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.

В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

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