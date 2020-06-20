Коронавирус
ТАССВ Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. Всего в столице умерли 3 597 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Читать в источнике
Оценить510
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru вчера в 21:26
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
RT на русском 15:52
Теннис
Леброн Джеймс ответил бросившему ему вызов Новаку Джоковичу
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не оставил без внимания послание первой ракетки мира Новака Джоковича, который показал, как он умеет обращаться с баскетбольным мячом, и задался вопросом, готов ли он к игре один на один с Леброном.
Чемпионат 16:59
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса
В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с диагнозом коронавирус
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон с диагнозом COVID-19 доставлена в клинический госпиталь в Лапино.
Известия 16:33
Происшествия
Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 вчера в 07:03
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Армия и оружие
В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
Утро.ru вчера в 08:08
Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
Завод "АвтоВАЗ" убрал из прас-листа комплектацию седана Lada Vesta Luxe Prestige.
Деловое.ТВ вчера в 14:18
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Армия и оружие
Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага
«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra 13:43
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Теннис
Рублев обыграл Чилича в матче выставочного турнира в Хорватии
РИА Новости 13:22
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv 12:50
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета вчера в 07:31
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Пока акция проходит сравнительно мирно, но с угрожающими заявлениями и предупреждениями в адрес «Грузинской мечты», посмевшей 20 июня прошлого года «защитить» российского депутата Гаврилова и нанести увечья собственному народу.
REGNUM 11:54