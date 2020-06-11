В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом

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