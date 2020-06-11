Коронавирус
Эхо МосквыВ Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
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Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
Общество
За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:56
Общество
На Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки
На Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки.
Газета.Ru 02:53
Общество
На крупном оптовом рынке Пекина обнаружили коронавирус
На оптовом рынке Пекина «Синьфади» нашли коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Коммерсантъ вчера в 21:20
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM вчера в 07:59
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Общество
В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:48
Общество
Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Lenta.ru 01:10
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru вчера в 10:28
Единоборства
Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби.
Газета.Ru 03:29
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Армия и оружие
Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ
Политическая Экспертиза вчера в 08:49
Политика
В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33
Шоу-бизнес
«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
Отсутствие независимого контроля, вовлеченность в конфликты элит и использование в качестве политического инструмента властью против своих оппонентов являются характерными чертами работы Федеральной службы безопасности (ФСБ), поэтому главная спецслужба страны должна быть реформирована.
Ведомости 11 июня в 07:17
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Происшествия
МЧС: на место ЧС в Норильске везут ёмкости для сбора нефтепродуктов
Норильск, Красноярский край, 13 июня 2020, 07:44 — REGNUM В Норильск привезут 30 ёмкостей для собранных на месте ЧС нефтепродуктов.
REGNUM 00:44
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 11 июня в 12:48
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
Власти Украины назвали Минские соглашения «никчемными»
Минские соглашения в юридическом плане являются никчемными, но они все равно важны как площадка для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил первый замглавы украинской делегации в контактной группе, вице-премьер страны Алексей Резников.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
Общество
220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 11 июня в 04:55