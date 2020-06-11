Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать720

Подробнее о событии

В Москве за последние сутки скончались еще 44 пациента с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 20:08

В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:04

В Москве за сутки скончались 49 зараженных коронавирусом

Парламентская газета11 июня в 17:50

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:03

В Москве за сутки умерло 44 больных коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:21

Штаб: В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:03

В Москве скончались еще 49 пациентов с коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург11 июня в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
115
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
378
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
54
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
91
Общество

За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:56
Общество

На Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки

На Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки.
Газета.Ru 02:53
1
Общество

На крупном оптовом рынке Пекина обнаружили коронавирус

На оптовом рынке Пекина «Синьфади» нашли коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Коммерсантъ вчера в 21:20
257
Общество

Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM вчера в 07:59
721
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
328
Общество

В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:48
Общество

Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
766
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
932
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Lenta.ru 01:10
463
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
28
Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru вчера в 10:28
2,2K
Единоборства

Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби.
Газета.Ru 03:29
Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
22
Армия и оружие

Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ

Политическая Экспертиза вчера в 08:49
6
Политика

В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33
97
Шоу-бизнес

«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному

Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru вчера в 15:06
12
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
335
Политика

Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

Отсутствие независимого контроля, вовлеченность в конфликты элит и использование в качестве политического инструмента властью против своих оппонентов являются характерными чертами работы Федеральной службы безопасности (ФСБ), поэтому главная спецслужба страны должна быть реформирована.
Ведомости 11 июня в 07:17
67
Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
5
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России

Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
216
Происшествия

МЧС: на место ЧС в Норильске везут ёмкости для сбора нефтепродуктов

Норильск, Красноярский край, 13 июня 2020, 07:44 — REGNUM В Норильск привезут 30 ёмкостей для собранных на месте ЧС нефтепродуктов.
REGNUM 00:44
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 11 июня в 12:48
27
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,9K
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
288
Политика

Власти Украины назвали Минские соглашения «никчемными»

Минские соглашения в юридическом плане являются никчемными, но они все равно важны как площадка для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил первый замглавы украинской делегации в контактной группе, вице-премьер страны Алексей Резников.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
58
Общество

220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 11 июня в 04:55
1,2K
Главное