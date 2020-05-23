Общество
Эхо МосквыВ Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом
По данным федерального штаба, в России выявлено 335 тысяч инфицированных, из них выздоровели 107 тысяч, скончались почти 3 400 человек.
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Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
Футбол
Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа
«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Шоу-бизнес
Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru 08:16
Энергетика
Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
РИА Новости 05:09
Футбол
Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой
Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".
РИА Новости 13:17
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.
Discover24 03:21
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Происшествия
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского.
РИА Новости вчера в 21:29
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Авто
Volkswagen начнет собирать три новых модели в РФ
Автоновости дня вчера в 01:05
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
Происшествия
Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Политика
Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать.
Известия 18:56
Политика
США могут создать отдел по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ
США могут создать в Госдепартаменте отдел по реагированию на пандемии в противовес Всемирной организации здравоохранения.
РЕН ТВ 01:50
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Общество
У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Музыка
The 1975 выпустили альбом «Notes on a Conditional Form»
Портал Субкультура вчера в 09:24
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Энергетика
Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти
Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
ФАН вчера в 04:29
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17