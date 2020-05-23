По данным федерального штаба, в России выявлено 335 тысяч инфицированных, из них выздоровели 107 тысяч, скончались почти 3 400 человек.

В Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом

Футбол Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа «После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 257

Шоу-бизнес Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.

Энергетика Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+ Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики. 19

Футбол Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".

Общество В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости. 150

Спорт Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.

Здоровье Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом. 6

Общество В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. 102

Политика Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 7

Происшествия Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. 2

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. 511

Происшествия Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. 90

Политика Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать. 6

Политика США могут создать отдел по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ США могут создать в Госдепартаменте отдел по реагированию на пандемии в противовес Всемирной организации здравоохранения.

Авто Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6 Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях. 12

Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью. 774