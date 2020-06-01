За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперштабе 1 июня. Таким образом, количество жертв заболевания увеличилось до 2553. При этом за последние 24 часа в столице выздоровели 1855 пациентов.

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

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