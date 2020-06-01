Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперштабе 1 июня. Таким образом, количество жертв заболевания увеличилось до 2553. При этом за последние 24 часа в столице выздоровели 1855 пациентов.
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Гаджеты
Стабильную версию EMUI 10.1 получат 13 устройств Huawei и Honor
В середине этого месяца было объявлено о запуске бета-тестирования EMUI 10.1, а теперь стало известно, какие устройства Huawei и принадлежащего ей бренда Honor первыми получат стабильную версию фирменной оболочки.
3DNews 30 мая в 07:20
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Технологии
В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows
Американская корпорация Microsoft признала проблемы с обновлениями актуальной версии Windows 10 и рассказала, к каким последствиям может привести апдейт.
Вечерний курьер 03:21
Общество
Что изменится в жизни россиян с июня
Безопасность социальных выплат 1 июня вступает в силу закон, который не позволит принудительно списывать со счетов россиян средства, полученные через социальные выплаты, для погашения задолженностей.
RT на русском 00:02
Гаджеты
Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung
Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
Гаджеты
Аудиосистема HP Gaming Speakers X1000 получила формат 2.1
Компания HP представила аудиосистему Gaming Speakers X1000 формата 2.1: в состав комплекта входят два динамика и сабвуфер.
3DNews 08:01
Гаджеты
Монитор Philips 242B1V снабжён защитой от подглядывания
Особенность монитора — технология Philips Privacy Mode, которая помогает защитить отображаемый контент от любопытных глаз.
3DNews 05:53
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 представят 11 июня
Длительное время на просторах интернета обсуждали скорый релиз умного браслета Xiaomi Mi Band 5, который, конечно же, должен состояться в самое ближайшее время.
Megaobzor.com 07:46
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
Автоспорт
Новые симуляторы чемпионата мира по ралли будут созданы Codemasters
Gamesindustry утверждает, что в рамках этого контракта компания начнет разрабатывать симуляторы чемпионата мира по ралли, а также займется развитием киберспортивной составляющей франшизы.
Матч ТВ 07:57
Гаджеты
Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи» во время протестов в США
На днях в США под шум протестов, из-за убийства охранника Джорджа Флойда полицейским, разграбили фирменные магазины Apple.
The GEEK 07:59
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю
О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 29 мая в 10:11
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53
Гаджеты
Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России
Первая имеет объём памяти 3/32 ГБ, а вторая – 4/64 ГБ. Их ценники составили 15 990 и 16 990 рублей соответственно.
Astera вчера в 10:55
Киберспорт
Escape from Tarkov достигла рекордного пикового онлайна — 200 тысяч игроков
Исполнительный директор Battlestate Games Никита Буянов сообщил, что их шутер Escape from Tarkov достиг рекордного пикового онлайна — 200 тысяч одновременных игроков.
Игромания.ру 05:45
Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний 30 мая в 04:00
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Гаджеты
ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE
Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
ITZine.ru 07:44
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 сможет измерить температуру тела
Актуальные Новости 06:48
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности.
Lenta.ru 07:32
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32