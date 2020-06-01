Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперштабе 1 июня. Таким образом, количество жертв заболевания увеличилось до 2553. При этом за последние 24 часа в столице выздоровели 1855 пациентов.
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В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

MOS.newsвчера в 23:13

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 17:10

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 17:07

Штаб: В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 17:08

В Москве скончались еще 76 пациентов с COVID-19

Online47.ruвчера в 17:38

В столице скончались 76 пациентов с коронавирусом

Московская перспективавчера в 17:27

В Москве умерли еще 69 человек с коронавирусом

НТВ30 мая в 16:23
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Гаджеты

Стабильную версию EMUI 10.1 получат 13 устройств Huawei и Honor

В середине этого месяца было объявлено о запуске бета-тестирования EMUI 10.1, а теперь стало известно, какие устройства Huawei и принадлежащего ей бренда Honor первыми получат стабильную версию фирменной оболочки.
3DNews 30 мая в 07:20
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Технологии

В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows

Американская корпорация Microsoft признала проблемы с обновлениями актуальной версии Windows 10 и рассказала, к каким последствиям может привести апдейт.
Вечерний курьер 03:21
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Общество

Что изменится в жизни россиян с июня

Безопасность социальных выплат 1 июня вступает в силу закон, который не позволит принудительно списывать со счетов россиян средства, полученные через социальные выплаты, для погашения задолженностей.
RT на русском 00:02
5
Гаджеты

Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung

Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
26
Гаджеты

Аудиосистема HP Gaming Speakers X1000 получила формат 2.1

Компания HP представила аудиосистему Gaming Speakers X1000 формата 2.1: в состав комплекта входят два динамика и сабвуфер.
3DNews 08:01
Гаджеты

Монитор Philips 242B1V снабжён защитой от подглядывания

Особенность монитора — технология Philips Privacy Mode, которая помогает защитить отображаемый контент от любопытных глаз.
3DNews 05:53
2
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 представят 11 июня

Длительное время на просторах интернета обсуждали скорый релиз умного браслета Xiaomi Mi Band 5, который, конечно же, должен состояться в самое ближайшее время.
Megaobzor.com 07:46
11
Технологии

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

CyberSport.ru 30 мая в 16:14
4
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
68
Автоспорт

Новые симуляторы чемпионата мира по ралли будут созданы Codemasters

Gamesindustry утверждает, что в рамках этого контракта компания начнет разрабатывать симуляторы чемпионата мира по ралли, а также займется развитием киберспортивной составляющей франшизы.
Матч ТВ 07:57
Гаджеты

Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи» во время протестов в США

На днях в США под шум протестов, из-за убийства охранника Джорджа Флойда полицейским, разграбили фирменные магазины Apple.
The GEEK 07:59
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю

О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 29 мая в 10:11
12
Игры

Авторы Switch-версии The Outer Worlds нацелены на 1080p при 30 FPS в доке

Игромания.ру 07:12
1
Общество

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате

Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
1
Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53
18
Гаджеты

Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России

Первая имеет объём памяти 3/32 ГБ, а вторая – 4/64 ГБ. Их ценники составили 15 990 и 16 990 рублей соответственно.
Astera вчера в 10:55
6
Киберспорт

Escape from Tarkov достигла рекордного пикового онлайна — 200 тысяч игроков

Исполнительный директор Battlestate Games Никита Буянов сообщил, что их шутер Escape from Tarkov достиг рекордного пикового онлайна — 200 тысяч одновременных игроков.
Игромания.ру 05:45
1
Игры

Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077

Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний 30 мая в 04:00
1
Гаджеты

В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT

В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
3
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
1
Гаджеты

ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE

Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
ITZine.ru 07:44
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
62
Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
148
Гаджеты

Смартфон Honor Play 4 сможет измерить температуру тела

Актуальные Новости 06:48
Авто

На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
163
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности.
Lenta.ru 07:32
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Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
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