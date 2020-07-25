Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4398.
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Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Общество
В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия 16:24
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru вчера в 12:12
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Здоровье
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях в России
В России в реанимационных отделениях находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 17:24
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
RT на русском 18:02
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
CT news вчера в 21:46
Наука
Найдено природное эффективное средство от коронавируса
UfacityNews.ru 11:10
Общество
В Испании протестующие потребовали отмены монархии
Напомним, недавно референдум об отмене монархии обсуждался в конгрессе Испании.
ИА Красная Весна 17:49
Культура
Якубович отказался уходить с «Поля чудес»
Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
ПолитРоссия 12:31
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
Футбол
«Зенит» вывел ЦСКА в группу Лиги Европы
Санкт-петербургский "Зенит" одержал предсказуемую победу в финале Кубка России, одолев с минимальным счётом подмосковные "Химки" – 1:0.
LiveResult.Ru 12:15
Политика
Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону.
Lenta.ru 08:14
Общество
Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус
Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон.
РИА Новости вчера в 06:28
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru 09:26
Общество
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Футбол
Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.
Metaratings 14:24
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru 15:42
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов на карантине
Выступив, артист с удовольствием рассказал, что он делал, чтобы появиться после карантина на публике постройневшим, передаёт «Комсомольская правда».
News.ru 17:25
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Здоровье
Мясников выступил против дистанционного образования из-за COVID-19
Доктор Мясников рассказал, что высказаться на тему российского образования в условиях пандемии COVID-19 его побудил услышанный им разговор двух учительниц, которые обсуждали новые рекомендации об открытии школ — якобы обучение будет организовано в несколько смен, с учетом ограничения численности классов, а также изъятия части предметов.
ИА Красная Весна 15:08
Политика
Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»
Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Весна вчера в 15:06