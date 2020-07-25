Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4398.
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В Москве за день выявили минимум смертей от COVID с середины апреля

РБК16:42

В Москве за сутки, по данным оперативного штаба умерли 9 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы16:31

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:22

В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом

RT на русском16:25

В Москве за сутки умерли 9 человек с коронавирусом

Коммерсантъ16:23

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

Известия16:25

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

ТАСС16:20
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Общество

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК 17:42
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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Общество

В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия 16:24
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Футбол

«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru вчера в 12:12
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Здоровье

Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях в России

В России в реанимационных отделениях находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 17:24
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Srnsk 08:24
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

RT на русском 18:02
Происшествия

В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
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Политика

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

CT news вчера в 21:46
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Наука

Найдено природное эффективное средство от коронавируса

UfacityNews.ru 11:10
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Общество

В Испании протестующие потребовали отмены монархии

Напомним, недавно референдум об отмене монархии обсуждался в конгрессе Испании.
ИА Красная Весна 17:49
Культура

Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
ПолитРоссия 12:31
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Экономика

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
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Футбол

«Зенит» вывел ЦСКА в группу Лиги Европы

Санкт-петербургский "Зенит" одержал предсказуемую победу в финале Кубка России, одолев с минимальным счётом подмосковные "Химки" – 1:0.
LiveResult.Ru 12:15
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Политика

Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону.
Lenta.ru 08:14
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Общество

Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус

Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон.
РИА Новости вчера в 06:28
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru 09:26
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Шоу-бизнес

Три месяца Виктория Дайнеко с ребенком не могут вернуться в Россию

StarHit.ru 13:30
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Общество

МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ

МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
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Футбол

Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.
Metaratings 14:24
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
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Шоу-бизнес

Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей

На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru 15:42
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Шоу-бизнес

Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов на карантине

Выступив, артист с удовольствием рассказал, что он делал, чтобы появиться после карантина на публике постройневшим, передаёт «Комсомольская правда».
News.ru 17:25
Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Здоровье

Мясников выступил против дистанционного образования из-за COVID-19

Доктор Мясников рассказал, что высказаться на тему российского образования в условиях пандемии COVID-19 его побудил услышанный им разговор двух учительниц, которые обсуждали новые рекомендации об открытии школ — якобы обучение будет организовано в несколько смен, с учетом ограничения численности классов, а также изъятия части предметов.
ИА Красная Весна 15:08
Наука

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

REGNUM 11:47
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Политика

Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»

Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Весна вчера в 15:06
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