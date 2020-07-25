Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4398.
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Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 12:14
Футбол
Игроки «Зенита» сломали трофей после победы в Кубке России по футболу
Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России 2019/20 сломали крышку трофея.
ПолитРоссия 13:02
Политика
Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 21:11
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Сандвичевых островов
Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали сейсмологи у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана.
Газета.Ru 22:11
Происшествия
Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Три сотрудника полиции пострадали в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл, число задержанных возросло до 16.
RT на русском 21:36
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Единоборства
Антигулов уступил Крэйгу на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби
Ранее в первом бою главного карда победу техническим нокаутом одержал уроженец Чечни Хамзат Чимаев, а в предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.
Чемпионат 21:16
Общество
Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа
Москва, 25 июля 2020, 22:33 — REGNUM Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени.
REGNUM 15:33
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
Наука
Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19
Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.
Известия 16:50
Религия
В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз
В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ вчера в 07:56
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости 20:07
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК 19:45
Здоровье
Василий Орлов поблагодарил всех, кто перевел средства на счет по борьбе с коронавирусом
Губернатор Приамурья Василий Орлов поблагодарил всех, кто внес пожертвования на специальный счет по борьбе с коронавирусом.
ИА Порт Амур 21:56
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Здоровье
Глава омского Роспотребнадзора не исключил ужесточения ограничений
Крига сообщил, что не исключает возвращения ограничительных мер из-за того, что омичи стали безответственно относиться к масочному режиму и социальной дистанции.
Город55.ру 23 июля в 07:49
Наука
Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом
Американские инженеры создали новый протез для ноги с коленом, который может самостоятельно обходить препятствия.
МедиаПоток 03:34
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Футбол
Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь
«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
Нева Спорт вчера в 15:13
Здоровье
Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
Финансы
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Иванов подчеркнул, что в Сети можно найти данные и об оценках банка от иностранных организаций.
ФедералПресс 20:49
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15