Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4398.
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Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Космос
Для космонавтов планируют разработать хлеб для бутербродов
Специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности адаптируют для рациона космонавтов хлеб-питу, в которую можно будет заворачивать начинку.
ТАСС 23 июля в 13:05
Общество
Минздрав ожидает снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все ограничения по коронавирусу планируют окончательно снять в феврале, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:15
Политика
США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства
В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
Игры
Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29
Футбол
Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки
Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса 12:44
Армия и оружие
Украина проводит подготовку к прекращению огня в Донбассе
Подразделения из состава объединённых сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.
News.ru 15:38
Армия и оружие
В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru 15:46
Здоровье
Врач назвала четыре опасные причины высокой температуры по вечерам
Существуют четыре основные причины высокой температуры в вечернее время: Простуда.
Evo-rus.com 03:09
Происшествия
В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами
В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
Известия вчера в 08:27
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
REGNUM вчера в 07:14
Общество
Джонсон назвал чокнутыми противников вакцинации
Премьер-министр Борис Джонсон считает противников вакцинации сумасшедшими.
Известия 18:47
Армия и оружие
На параде в Петербурге покажут лучшие российские корабли
В Санкт-Петербурге 26 июля в 11:00 начнется главный военно-морской парад.
Московский Комсомолец 16:30
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф НХЛ из-за травмы
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
Вести.Ru 14:30
Наука
Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19
Ранее аносмия (кратковременная утрата обоняния) была признана основным и самым ранним неврологическим симптомом при коронавирусе.
Известия 16:50
Экономика
В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов
Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна вчера в 16:26
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Портленде во время протестов одного человека ранили ножом
Портленд, США, 25 июля 2020, 22:54 — REGNUM В американском Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.
REGNUM 15:54
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news вчера в 04:56
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Игры
Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков
Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.
Cyber.sports.ru 06:16