За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4398.

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

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