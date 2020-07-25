Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4398.
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В Москве за сутки скончались 9 человек от коронавируса — оперштаб

Телеканал 360°17:04

25 июля в Москве от COVID-19 умерло менее 10 человек

SM News16:54

За последние сутки девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва16:26

За сутки в Москве скончались менее 10 пациентов с коронавирусом

БИЗНЕС Online16:27

За сутки в Москве от коронавируса скончались 9 человек

Общественная служба новостей16:48

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

Известия16:25

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:22
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
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Политика

США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства

В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
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Игры

Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
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Футбол

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Армия и оружие

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Подразделения из состава объединённых сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.
News.ru 15:38
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Общество

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Армия и оружие

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Врач назвала четыре опасные причины высокой температуры по вечерам

Существуют четыре основные причины высокой температуры в вечернее время: Простуда.
Evo-rus.com 03:09
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В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами

В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Известия 18:32
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

REGNUM вчера в 07:14
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Общество

Джонсон назвал чокнутыми противников вакцинации

Премьер-министр Борис Джонсон считает противников вакцинации сумасшедшими.
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Армия и оружие

На параде в Петербурге покажут лучшие российские корабли

В Санкт-Петербурге 26 июля в 11:00 начнется главный военно-морской парад.
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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
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Экономика

В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
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«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
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Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

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Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
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Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип

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В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

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Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков

Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.
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