Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4398.
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Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб. Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд.
Газета.Ru 23 июля в 06:11
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
Политика
Жириновский заявил, что пытался спасти Фургала задолго до ареста
Пытался спасти бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задолго до ареста лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ИА Красная Весна 14:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 11:04
Происшествия
Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек
Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Энергетика
Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов
Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.
Политика Сегодня 07:45
Кино
HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»
К работе над приквелом «Игры престолов» приступила телевизионная сеть HBO. Он получит название «Дом дракона».
Соловей.Инфо 23 июля в 03:10
Происшествия
Женщина сбросила тело мужа в яму и залила бетоном под Белгородом
В Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Газета.Ru 20:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Облака
Как сообщает The Sun, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы составить конкуренцию «Челси».
Sport24.ru 03:28
Армия и оружие
В России отмечают День военно-морского флота
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:03
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании.
Lenta.ru 20:48
Киберспорт
В Dota 2 вышла Immortal Treasure II
Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru 02:12
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
Как сообщает ToDay News Ufa, впервые за 86 лет в соборе Святой Софии, расположенном в Стамбуле, прошел намаз.
ToDay News Ufa 12:11
Здоровье
Главный инфекционист США оценил роль медицинской маски при пандемии
По словам Фаучи, многие ученые пытаются оценить эффективность ношения масок, однако однозначных выводов так и не получено.
РЕН ТВ 18:08
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 16:17
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv вчера в 08:16
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Наука
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.
Российская газета 13:23
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Ученые из Университета штата Орегон подтвердили данные о первой активной утечке метана с антарктического морского дна.
Naked Science 23 июля в 07:11
Общество
В Минздраве предлагают повысить штрафы за употребление наркотиков
Штрафы за употребление наркотических веществ в России должны достигать 10 тысяч рублей, считает главный внештатный психиатр-нарколог российского Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Газета.Ru 12:21
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы получить выплаты на покупку жилья комфорткласса, молодым семьям необходимо участвовать в программе обеспечения доступным жильем.
ToDay News Ufa вчера в 15:42
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Политика
Сколько на самом деле протестовало сегодня в Хабаровске?
В сегодняшнем митинге и шествии, по официальным данным мэрии Хабаровска, приняли участие 6,5 тыс. человек.
Rusvesna.su 15:00
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59