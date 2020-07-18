Коронавирус
Комсомольская правдаВ Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 299. Об этом вечером в субботу, 18 июля, сообщили специалисты оперативного штаба.
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Общество
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
В субботу в "солнечном штате" зарегистрировано более 10 тысяч случаев новых инфекций и еще 90 смертельных исходов, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 337 тысяч, а число погибших - пять тысяч человек.
Российская газета вчера в 23:10
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК вчера в 08:13
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона
Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН вчера в 16:19
Происшествия
Под Волгоградом собачница набросилась на женщину из-за замечания
Животное стало вести себя агрессивно, потерпевшая сделала замечание ее хозяйке и потребовала увести собаку подальше от людей.
РИАЦ 01:10
Происшествия
В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом
Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM вчера в 05:03
Наука
В НГУ нашли новый способ лечения последствий коронавируса SARS CoV-2
Исследователи из Новосибирского государственного университета прибегли к помощи фотодинамической терапии, которая обычно используется в России для лечения ряда форм злокачественных новообразований.
iReactor 17 июля в 06:11
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Единоборства
Царукян победил Рамоса на турнире UFC Fight Night 172
Бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 172 на «Бойцовском острове». Соревнование принимал Абу-Даби (ОАЭ).
ProstoProSport вчера в 23:59
Наука
Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета
Ученые из Университета Гетеборга заявили, что между уменьшением таких микроорганизмов и развитием диабета есть связь.
Evo-rus.com 02:48
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Армия и оружие
Армянские военные подбили три азербайджанских танка
Глава пресс-службы Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что вооруженные силы страны подбили три танка Азербайджана.
Общественная служба новостей вчера в 18:30
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости вчера в 01:53
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Армия и оружие
ВСУ обстреляли поселки на окраинах Горловки – СЦКК
ВСУ из минометов калибром 82 и 120 мм обстреляли поселки на окраинах Горловки сегодня утром.
Сегодня.ру 01:52
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Синоптики: дождь обойдет юг Сахалина стороной
Вечером на юге Сахалина погода ожидается преимущественно без осадков, несмотря на объявленное ранее предупреждение.
Сахалин.Инфо 01:59
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском вчера в 13:14
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
Рок-группа "Машина времени" в воскресенье исполнит главные за свою полувековую историю песни на парковке московского спорткомплекса "Лужники" в рамках концертной серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах.
ТАСС вчера в 17:14
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv вчера в 02:52
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33