В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 299. Об этом вечером в субботу, 18 июля, сообщили специалисты оперативного штаба.

В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

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