Коронавирус
Комсомольская правдаВ Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 299. Об этом вечером в субботу, 18 июля, сообщили специалисты оперативного штаба.
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Авто
Volkswagen может выпустить электрические версии классических моделей
SpeedMe вчера в 09:45
Политика
На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы
Сам задержанный утверждает, что медали предназначались для харьковских ветеранов войны. В СБУ подтвердили факт изъятия медалей.
Общественная служба новостей вчера в 13:39
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка.
Discover24 06:00
Здоровье
Врач объяснил появление сыпи при коронавирусе
Кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил, почему у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией появляются высыпания в ротовой полости.
Волгоградская правда 15:42
Футбол
Арбитр Федотов: Турбин отнял €30 млн у ЦСКА и подарил их «Локомотиву»
Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА.
Metaratings 17:57
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 16 июля в 08:27
Общество
WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook
Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Политика
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.
Известия 16:40
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт 17:48
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Общество
Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета
Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:22
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 10:58
Армия и оружие
В Китае создали и испытали «лучшую в мире» вертолётную ракету
Актуальные Новости вчера в 10:13
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru 17:59