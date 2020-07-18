Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 299. Об этом вечером в субботу, 18 июля, сообщили специалисты оперативного штаба.
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:26

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Национальная служба новостейвчера в 17:21

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Телеканал 360°вчера в 17:46
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Общество

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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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