Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки скончались еще 56 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб города Москвы обнародовал суточные данные о числе скончавшихся пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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Московский оперштаб сообщил о смерти 56 пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки

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Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне

Компанию парням составили две девушки в купальниках, все происходило под новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак».
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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
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Новый недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

Китайская компания ОРРО выпустила новый смартфон под названием ОРРО А52.
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Технологии

«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
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Политика

Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
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Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

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Происшествия

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Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
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На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских

Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
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Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики

Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минвостокразвития.
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Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев

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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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Ройс может перенести операцию на мышце бедра

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Со следующим пакетом Starlink на орбиту выведут два других спутника

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Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
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Американская Chesapeake Energy готовится к банкротству

Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.
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