Оперативный штаб города Москвы обнародовал суточные данные о числе скончавшихся пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В Москве за сутки скончались еще 56 пациентов с коронавирусом

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