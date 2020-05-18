Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
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В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Мойка7818:37

В Москве скончался 71 пациент с подтвержденным Covid-19

Московская перспектива18:21

За прошедшие сутки в Москве скончался 71 человек с COVID-19

REGNUM18:30

В Москве умерли еще 71 человек с подтвержденным коронавирусом

МИР 2418:19

За последние сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

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В Москве за сутки скончался 71 пациент с COVID-19

Вести.Ru18:37

В Москве за сутки умерли 77 человек с диагнозом COVID-19

НТВвчера в 15:11
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Здоровье

Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Авто

Hyundai рассказал о новинках для России

Осенью компания Hyundai планирует выпустить на российский рынок несколько новых моделей.
Piter.tv 16 мая в 09:50
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Армия и оружие

Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»

Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
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Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 02:15
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Здоровье

Гипертоников от коронавируса предостерегли в Минздраве

Генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о том, как именно людям с гипертонией правильно измерять давление и делать зарядку.
Live24 09:56
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Наука

Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей

Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Здоровье

Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом

Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru 20:34
Общество

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
8
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Музыка

Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире

Последний трек «Hypnodancer», где участники группы в шутку предстают мошенниками в казино, за десять дней собрал больше 33 миллионов просмотров и 1,4 миллиона лайков в YouTube.
Союзное Вече 09:37
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Футбол

Владелец «Удинезе» раскритиковал решение о возобновлении Бундеслиги

Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо жестко высказался о возобновлении сезона в чемпионате Германии.
Газета.Ru 20:31
Финансы

ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv 01:51
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Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
2,1K
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
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Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
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Культура

Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» объявят 19 мая

Советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 19 мая расскажут об особенностях прохождения конкурса на соискание литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.
ИА Камчатка вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
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Общество

Рост внебольничной пневмонии зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области зафиксировали рост внебольничной пневмонии. Только за четыре дня количество заболевших увеличилось на 196 человек.
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Здоровье

От коронавируса и пневмонии умерло более 40 медиков Дагестана

Южная служба новостей 02:25
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Общество

Названы ускоряющие старение продукты

РИА Новости 15:13
Киберспорт

Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков

Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
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Финансы

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 19:02
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
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Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 03:16
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Общество

ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников

По данным исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизилось количество детей школьного возраста, хотя бы раз пробовавших алкоголь.
РБК 20:33
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