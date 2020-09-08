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Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом.В источнике
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Общественная служба новостей

За сутки в Москве умерли 12 человек с Covid-19

Общественная служба новостей19:17
ИА Красная Весна

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 16:09
RT на русском

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:08
РБК

В Москве за сутки умерли 12 человек с COVID-19

РБКвчера в 16:10
ТАСС

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:03
Московский Комсомолец

В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:10
Комсомольская правда

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Комсомольская правдавчера в 16:06

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
REGNUM03:35
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Власти Новосибирска нашли виновных в загрязнении реки Тулы

Новосибирск, 9 сентября 2020, 08:30 — REGNUM Специалисты новосибирского управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений установили факт практически ежедневного слива загрязненных вод в реку Тулу.
REGNUM01:30
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В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 41 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:38