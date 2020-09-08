«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новосибирск, 9 сентября 2020, 08:30 — REGNUM Специалисты новосибирского управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений установили факт практически ежедневного слива загрязненных вод в реку Тулу.
За минувшие сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 41 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.