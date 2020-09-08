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Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом.В источнике
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Общественная служба новостей

За сутки в Москве умерли 12 человек с Covid-19

Общественная служба новостей19:17
RT на русском

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:08
ИА Красная Весна

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 16:09
ТАСС

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:03
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:01
Московский Комсомолец

В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:10
Комсомольская правда

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Комсомольская правдавчера в 16:06

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России

Спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, оказался меньше, чем во многих других странах, а темпы восстановления ‒ выше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 09:58
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Разбираем два реальных способа сэкономить на отоплении

Способ 1: поставить счетчик и пойти в суд Самый простой, казалось бы, способ — установить индивидуальный прибор учета тепла: он покажет сколько на самом деле теплоносителя и какой температуры попадает к вам в квартиру.
НГС2422:00
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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