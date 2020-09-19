Коронавирус

ТАССТАССВ Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 30,8 млн человек, более 957 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 103 399 случаев заражения, выздоровели 909 357 человек.
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В Москве зафиксировали 12 новых смертей от коронавируса

Общественная служба новостей16:32

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:03

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

News.ru16:24

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:01

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:03

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда16:11

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

РИАМО02:30
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Культура

Юнна Мориц объяснила чем должен заниматься Союз архитекторов

Союз архитекторов должен строить, а не навязывать российскому человечеству какие-то ложные проблемы, заявила русская поэтесса, лауреат литературных премий, в том числе А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» 19 сентября в интервью редакции газеты «Суть времени».
ИА Красная Весна 16:42
Наука

Ученые обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус

Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы.
Известия 00:26
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Общество

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета 09:34
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Футбол

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в первом туре Серии А

В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над гегуэзской «Сампдорией».
RT на русском 16:37
Общество

Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления

Piter.tv вчера в 06:25
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Общество

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Коммерсантъ вчера в 17:01
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Армия и оружие

Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ

Газета.Ru 07:11
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Общество

Нижегородский депутат вошел в топ-100 самых богатых парламентариев

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов. В этом году он обновился почти наполовину.
Нижний Новгород on-line 18 сентября в 13:05
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Здоровье

В Европе возвращаются жёсткие ограничения из-за коронавируса

На фоне печальной статистики власти закрывают общественные пространства и рестораны, вновь запрещают выходить на улицы без масок.
Радио Маяк 10:51
Происшествия

Прогулку голой дамы по проезжей части в Раменском сняли на видео

Обнаженная незнакомка прогуливалась по проезжей части.
ФАН 13:54
Технологии

В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

Как сообщает интернет-ресурс iXBT, в скором времени команда разработчиков мессенджера WhatsApp представит долгожданную функцию, а именно поддержку одновременного пользования приложением сразу с нескольких аппаратов с одной учётной записью.
UfaTime.ru 13:02
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Политика

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском 13:28
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Политика

Западные банки обслуживали бизнесменов из РФ, попавших по санкции США

Крупнейшие мировые банки продолжали обслуживать бизнесменов и политиков, попавших по санкции США, в том числе с Украины и из России.
Телеканал 360° 15:23
Экономика

Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году

Объем выданных кредитов в рамках программы сельская ипотека превысил 37,7 млрд рублей, такие кредиты взяли более 19 тыс. человек с начала 2020 года.
ТАСС 18 сентября в 09:52
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Музыка

Киркоров, Басков и другие артисты записали песню на цитату Лукашенко

Почти 20 российских и белорусских артистов и коллективов записали песню и сняли клип с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают".
Реальное время 18 сентября в 04:45
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Футбол

Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings 08:59
Кино

Создатели фильма «Лига справедливости» опубликовали новый кадр

Лос-Анджелес, США, 20 сентября 2020, 17:32 — REGNUM Кадр с супергероем Бэтменом опубликовали создатели перезапуска фильма «Лига справедливости» 19 сентября в соцсети Twitter.
REGNUM 10:32
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Экономика

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 21:09
1,9K
Общество

В Минске начались задержания участников «Марша справедливости»

В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей.
РБК 07:51
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Политика

Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года

Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года.
РБК 16:33
2
Общество

Россияне смогут наблюдать пролет МКС в ночном небе

Жители России смогут ежедневно наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе с 20 сентября до 10 октября.
Известия 14:22
3
Общество

В КНР обнаружили коронавирус на российских морепродуктах

ИА Красная Весна 16:33
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Здоровье

Полезные и недорогие продукты перечислила диетолог Андерссон

Диетологи рассказали о семи дешевых и полезных продуктах, которые обязательно должны быть в рационе.
ToDay News Ufa 03:29
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Происшествия

Автобус в Турции насмерть сбил пожилую российскую туристку

По данным издания, пожилая туристка отправилась на пляж рано утром из местного отеля.
Газета.Ru 16:35
Технологии

В сеть выложили информацию о системном меню PlayStation 5

Вашингтон, 19 сентября 2020, 06:34 — REGNUM Опубликована информация о системном меню консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом 18 сентября сообщил портал VGC.
REGNUM 18 сентября в 23:34
Происшествия

Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова

РИА Новости 11:25
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Шоу-бизнес

Звезды «Дом-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд поженились

Звездная пара реалити-проекта «Дом-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд официально стали мужем и женой.
Kadara.ru 10:38
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Авто

Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

Одной из моделей Groupe Renault, производство которой локализовано на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) в Украине, стал купе-кроссовер Renault Arkana.
Автоновости дня вчера в 04:38
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Общество

Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор артисту

REGNUM 15:47
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Происшествия

В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство

РБК вчера в 18:35
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