С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 30,8 млн человек, более 957 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 103 399 случаев заражения, выздоровели 909 357 человек.

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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