Коронавирус
ТАССВ Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 30,8 млн человек, более 957 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 103 399 случаев заражения, выздоровели 909 357 человек.
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Культура
Юнна Мориц объяснила чем должен заниматься Союз архитекторов
Союз архитекторов должен строить, а не навязывать российскому человечеству какие-то ложные проблемы, заявила русская поэтесса, лауреат литературных премий, в том числе А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» 19 сентября в интервью редакции газеты «Суть времени».
ИА Красная Весна 16:42
Наука
Ученые обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус
Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы.
Известия 00:26
Общество
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета 09:34
Футбол
«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в первом туре Серии А
В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над гегуэзской «Сампдорией».
RT на русском 16:37
Общество
Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления
Piter.tv вчера в 06:25
Общество
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
Коммерсантъ вчера в 17:01
Армия и оружие
Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ
Газета.Ru 07:11
Общество
Нижегородский депутат вошел в топ-100 самых богатых парламентариев
Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов. В этом году он обновился почти наполовину.
Нижний Новгород on-line 18 сентября в 13:05
Здоровье
В Европе возвращаются жёсткие ограничения из-за коронавируса
На фоне печальной статистики власти закрывают общественные пространства и рестораны, вновь запрещают выходить на улицы без масок.
Радио Маяк 10:51
Происшествия
Прогулку голой дамы по проезжей части в Раменском сняли на видео
Обнаженная незнакомка прогуливалась по проезжей части.
ФАН 13:54
Технологии
В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Как сообщает интернет-ресурс iXBT, в скором времени команда разработчиков мессенджера WhatsApp представит долгожданную функцию, а именно поддержку одновременного пользования приложением сразу с нескольких аппаратов с одной учётной записью.
UfaTime.ru 13:02
Политика
США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском 13:28
Политика
Западные банки обслуживали бизнесменов из РФ, попавших по санкции США
Крупнейшие мировые банки продолжали обслуживать бизнесменов и политиков, попавших по санкции США, в том числе с Украины и из России.
Телеканал 360° 15:23
Экономика
Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году
Объем выданных кредитов в рамках программы сельская ипотека превысил 37,7 млрд рублей, такие кредиты взяли более 19 тыс. человек с начала 2020 года.
ТАСС 18 сентября в 09:52
Музыка
Киркоров, Басков и другие артисты записали песню на цитату Лукашенко
Почти 20 российских и белорусских артистов и коллективов записали песню и сняли клип с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают".
Реальное время 18 сентября в 04:45
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 3:2
«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings 08:59
Кино
Создатели фильма «Лига справедливости» опубликовали новый кадр
Лос-Анджелес, США, 20 сентября 2020, 17:32 — REGNUM Кадр с супергероем Бэтменом опубликовали создатели перезапуска фильма «Лига справедливости» 19 сентября в соцсети Twitter.
REGNUM 10:32
Экономика
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
В Минске начались задержания участников «Марша справедливости»
В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей.
РБК 07:51
Политика
Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года
Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года.
РБК 16:33
Общество
Россияне смогут наблюдать пролет МКС в ночном небе
Жители России смогут ежедневно наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе с 20 сентября до 10 октября.
Известия 14:22
Общество
В КНР обнаружили коронавирус на российских морепродуктах
ИА Красная Весна 16:33
Здоровье
Полезные и недорогие продукты перечислила диетолог Андерссон
Диетологи рассказали о семи дешевых и полезных продуктах, которые обязательно должны быть в рационе.
ToDay News Ufa 03:29
Происшествия
Автобус в Турции насмерть сбил пожилую российскую туристку
По данным издания, пожилая туристка отправилась на пляж рано утром из местного отеля.
Газета.Ru 16:35
Технологии
В сеть выложили информацию о системном меню PlayStation 5
Вашингтон, 19 сентября 2020, 06:34 — REGNUM Опубликована информация о системном меню консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом 18 сентября сообщил портал VGC.
REGNUM 18 сентября в 23:34
Происшествия
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Звезды «Дом-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд поженились
Звездная пара реалити-проекта «Дом-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд официально стали мужем и женой.
Kadara.ru 10:38
Авто
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
Одной из моделей Groupe Renault, производство которой локализовано на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) в Украине, стал купе-кроссовер Renault Arkana.
Автоновости дня вчера в 04:38