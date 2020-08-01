За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Там указали, что во всех случаях у заболевших была подтвержденная пневмония.

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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