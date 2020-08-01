Коронавирус

РБКРБКВ Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Там указали, что во всех случаях у заболевших была подтвержденная пневмония.
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В Москве за время пандемии умерли 4485 пациентов с подтвержденным КОВИД

Невские Новости17:20

Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Телеканал 360°16:25

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:19

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РБК16:05

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:03

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:01

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов

REGNUM16:24
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия

На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
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Экономика

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 08:46
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Авто

Фото новой Kia Optima для России появились в Сети

Первые фотографии новой Kia K5 (Optima) в топовой комплектации GT были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика сегодня 07:39
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета 15:57
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Политика

После открытия границы с Россией в Абхазию въехали тысячи туристов

Сухум, 2 августа 2020, 01:13 — REGNUM Тысячи туристов въехали за первые несколько часов в Абхазию с момента открытия границы с Россией.
REGNUM 18:13
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Футбол

Форвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»

Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2019/20.
Газета.Ru 08:43
Происшествия

Адвокат назвала сроки похорон убитого рэпера Картрайта

Известия 05:51
Транспорт

Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы

Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.
РИАМО 18:00
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Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

РБК 13:05
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Гаджеты

Камеры Xiaomi Mi 10 Pro получили новый режим работы

Камеры смартфона Xiaomi Mi 10 Pro от китайского производителя обзавелись новым режимом работы.
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Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru 12:40
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Политика

Украина уверена в необходимом участии США в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал свое видение урегулирования конфликта на юго-востоке Украины как новый член в Трехсторонней контактной группе.
SM News 15:30
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Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
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Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»

Российскую группу Little Big назвали рекордсменом «Евровидения» за всю историю конкурса.
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Шоу-бизнес

Решетова назвала причину раздельного отдыха с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова объяснилась перед поклонниками, почему она отдыхает отдельно от него.
Слово и Дело 07:26
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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На Украине начали действовать новые правила карантина

С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru 14:19
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Общество

Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
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Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна

В первых матчах игроки во время гимна США вставали на колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.
РИА Новости 01:18
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
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Футбол

ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
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Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал о симптомах гепатита В

В новостном портале "Известия" сообщается, что увеличение объема живота и отёк ног говорит о симптомах гепатита В. Об этом вчера, первого августа, в эфире радио "Говорит Москва" заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Чавдар Павлов, передает источник.
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
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