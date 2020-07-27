Коронавирус
ИнтерфаксЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сказал собеседник агентства.
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В Москве за сутки, по данным оперативного штаба умерли 9 пациентов с коронавирусом
Эхо Москвы25 июля в 16:31
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Происшествия
В Кузбассе за сутки выздоровели 23 человека с коронавирусом
Всего в Кузбассе зарегистрировано 3 329 случаев коронавируса: 1 329 пациентов остаются под наблюдением медиков, 1 979 выздоровели, 21 человек скончался.
Газета Кемерова 00:10
Общество
В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений
Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец вчера в 22:01
Футбол
«Динамо» не стало продлевать контракт Кирилла Панченко
Вести.Ru вчера в 14:54
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Происшествия
Столкновение кран-балки и седана перекрыло объездную на Дальнее
В Южно-Сахалинске из-за столкновения легкового седана и кран-балки оказалась перекрыта объездная дорога от улицы Ленина к Ударной в Дальнем.
Сахалин.Инфо 00:22
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Экономика
«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%
"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС вчера в 21:02
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия вчера в 21:16
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Футбол
Кьеллини – единственный игрок «Ювентуса», игравший во всех 9 подряд чемпионских сезонах
Чемпионат вчера в 21:47
Музыка
Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома
Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
Inc-news.ru вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания 25 июля в 05:35
Экономика
Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж
За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
Кино
В Париже скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
Париж, 26 июля 2020, 19:43 — REGNUM В Париже на 105-м году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд.
REGNUM вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor вчера в 10:49
Гаджеты
Слух: в марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой $550
Судя по последним данным, Apple представит смартфоны iPhone 12 в начале сентября, а вот следующие iPhone могут выйти уже в марте 2021 года.
iXBT.com вчера в 15:51
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Происшествия
Группа разбора: стоило ли бить Hyundai, который жёстко подрезает
Как разбираются такие ДТП, мы спросили у практикующего автоюриста. В рубрике «Группа разбора» мы каждую неделю анализируем спорные ДТП.
74.ru вчера в 21:40
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва вчера в 15:53
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru вчера в 06:36
Политика
Соловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке.
VSE42.RU вчера в 23:58