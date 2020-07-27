Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сказал собеседник агентства.
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Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО00:20

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Российская газетавчера в 23:33

В Москве за сутки умерли 13 человек с выявленным КОВИД

Невские Новостивчера в 16:42

В Москве число погибших от коронавируса превысило 4,4 тыс. человек

ИА Красная Веснавчера в 17:13

В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом

Мойка78вчера в 17:01

В Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

Сиб.фмвчера в 20:22

В Москве за сутки, по данным оперативного штаба умерли 9 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы25 июля в 16:31
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Происшествия

В Кузбассе за сутки выздоровели 23 человека с коронавирусом

Всего в Кузбассе зарегистрировано 3 329 случаев коронавируса: 1 329 пациентов остаются под наблюдением медиков, 1 979 выздоровели, 21 человек скончался.
Газета Кемерова 00:10
6
Общество

В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений

Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец вчера в 22:01
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Футбол

«Динамо» не стало продлевать контракт Кирилла Панченко

Вести.Ru вчера в 14:54
1
Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
58
Происшествия

Столкновение кран-балки и седана перекрыло объездную на Дальнее

В Южно-Сахалинске из-за столкновения легкового седана и кран-балки оказалась перекрыта объездная дорога от улицы Ленина к Ударной в Дальнем.
Сахалин.Инфо 00:22
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,4K
Экономика

«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%

"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС вчера в 21:02
1
Общество

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия вчера в 21:16
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
9,9K
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
98
Общество

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
1
Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
47
Футбол

Кьеллини – единственный игрок «Ювентуса», игравший во всех 9 подряд чемпионских сезонах

Чемпионат вчера в 21:47
Музыка

Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома

Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
Inc-news.ru вчера в 10:09
1
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания 25 июля в 05:35
83
Экономика

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
2
Кино

В Париже скончалась актриса Оливия де Хэвилленд

Париж, 26 июля 2020, 19:43 — REGNUM В Париже на 105-м году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд.
REGNUM вчера в 12:43
47
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Армия и оружие

База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой

Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com вчера в 02:19
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Экономика

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Шоу-бизнес

Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor вчера в 10:49
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Гаджеты

Слух: в марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой $550

Судя по последним данным, Apple представит смартфоны iPhone 12 в начале сентября, а вот следующие iPhone могут выйти уже в марте 2021 года.
iXBT.com вчера в 15:51
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Происшествия

Группа разбора: стоило ли бить Hyundai, который жёстко подрезает

Как разбираются такие ДТП, мы спросили у практикующего автоюриста. В рубрике «Группа разбора» мы каждую неделю анализируем спорные ДТП.
74.ru вчера в 21:40
Футбол

Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

Говорит Москва вчера в 15:53
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 17:09
6
Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru вчера в 06:36
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Политика

Соловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке.
VSE42.RU вчера в 23:58
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