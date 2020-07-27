"В Москве за сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сказал собеседник агентства.

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Происшествия В Кузбассе за сутки выздоровели 23 человека с коронавирусом Всего в Кузбассе зарегистрировано 3 329 случаев коронавируса: 1 329 пациентов остаются под наблюдением медиков, 1 979 выздоровели, 21 человек скончался. 6

Общество В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко. 2

Происшествия Столкновение кран-балки и седана перекрыло объездную на Дальнее В Южно-Сахалинске из-за столкновения легкового седана и кран-балки оказалась перекрыта объездная дорога от улицы Ленина к Ударной в Дальнем.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 98

Общество В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. 1

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 47

Экономика Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара. 2

Происшествия Группа разбора: стоило ли бить Hyundai, который жёстко подрезает Как разбираются такие ДТП, мы спросили у практикующего автоюриста. В рубрике «Группа разбора» мы каждую неделю анализируем спорные ДТП.

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 572