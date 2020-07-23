Коронавирус
ТАССВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
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Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Армия и оружие
Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
Греция выпустила в воскресенье международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами, сообщило издание "Прото тема".
РИА Новости 16:27
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Авто
Николай Фоменко отреагировал на слухи о возрождении бренда Marussia
Уже некоторое время в России и за рубежом между любителями гонок ходят слухи, что может дождаться возрождения некогда многообещающий проект Marussia.
Car.ru 07:37
Общество
Арбитры ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с ЕС по методике антидемпинговых мер.
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Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 24 июля в 02:01
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Лезги газет 01:48
Здоровье
Специалисты предупредили, какое мясо нельзя использовать для шашлыка
Специалисты рассказали, какое мясо не стоит покупать для шашлыка, чтобы не навредить организму.
Народные новости 13:18
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
«Зеленский решил, что Украину можно сдать врагам» — нацист Ярош
Украинский радикал, экс-руководитель нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош вновь прервал своё политическое молчание и выступил с резкой критикой к действующему руководству страны в лице Зеленского.
Новостной фронт 12:00
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Здоровье
Ученые в США выяснили, как влияет коронавирус на больных диабетом
Вашингтон, 26 июля 2020, 20:24 — REGNUM Ученые университета в Сан-Франциско установили факт тяжелого протекания диабета в случае, если больной заразился коронавирусом.
REGNUM 13:24
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
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На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 24 июля в 12:53
Общество
Выплата 10000: почти 130 тысяч человек подписали петицию за пособие на детей в августе
Жительница Новосибирска Наталья Бусарова создала на портале change.org петицию, в которой просит продлить выплату пособия в 10 тысяч рублей на август.
Сиб.фм 23 июля в 20:51
Здоровье
Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний.
Известия 15:44
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Общество
Сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму в ближайшие три дня
ИА Крыминформ 03:55