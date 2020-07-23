Коронавирус

ТАССТАССВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Штаб: В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:36

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

РБК16:40

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:37

В Москве за сутки, по данным оперативного штаба, умерли 13 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:38

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

РИАМО02:13
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