За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Накануне в столице были зарегистрированы 9 летальных случаев от COVID-19.

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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