с чего всё началось

Днем ранее сообщалось о 10 умерших. "В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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Происшествия На Тенистой Аллее в Калининграде автомобиль провалился под асфальт За рулем находилась женщина 50 лет. 28 июля вечером под асфальт ушел автомобиль марки «Рено». Его владелица находилась в машине одна. 9

Технологии Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей. 76

Армия и оружие Сатановский назвал главный страх США перед Россией Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений. 44

Экономика Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. 81

Происшествия Две женщины избили сенатора и сдались полиции В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 293

Происшествия Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова. 3

Футбол «Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А "Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Общество Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.

Общество Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией Как указывается в сообщении, властями Финляндии определено, что «ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек». 51

Шоу-бизнес Мать Тимати переживает за отношения сына с его 6-летней дочерью Пока Тимати со своей матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой проводят совместный отпуск, мать рэпера выложила в своем Instagram пост, в котором рассуждает об отношениях сына и Алисы в будущем.

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Авто Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7 Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,4K