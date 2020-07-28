Коронавирус
РИА НовостиВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Днем ранее сообщалось о 10 умерших. "В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
В Москве умерли еще 13 пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в столице.Коммерсантъ16:29
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