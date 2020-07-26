Коронавирус
ТАССВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
Общество
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Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 13:23
Экономика
Россияне пристрастились к крепкому алкоголю
На самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу.
Lenta.ru 17:55
Политика
Белоруссии предсказали «бархатную революцию»
Белоруссию охватили массовые акции протеста против Александра Лукашенко, которые проходят под видом пикетов в поддержку альтернативного кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.
Московский Комсомолец 07:53
Наука
Размер мозга оказывает влияние на развитие мелкой моторики
Биологии из Университетов Лейпцига и Цюриха выяснили, как на развитие мелкой моторики влияют размеры мозга.
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Шоу-бизнес
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Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 17:15
Политика
В США посчитали стимулирующие выплаты населению слишком большими
Администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что мартовские выплаты американским гражданам, связанные с коронавирусом, были слишком крупными.
Газета.Ru 17:34
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
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Орлов предположил, что у Кокорина уже есть предложение от «Спартака»
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings вчера в 09:27
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Военно-морской флот России проводит испытания первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщили Накануне.RU в Минобороны.
Накануне.Ru 05:46
Происшествия
Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
Всего в Новосибирской области более 296 тыс. тестов на коронавирус проведено врачами.
Kursk.com вчера в 07:05
Общество
Бывшая стюардесса предостерегла от использования бортовых наушников
Не использовать бортовые наушники во избежание заражения ушными инфекциями посоветовала экс-сотрудница одной из авиакомпаний, 26 июля сообщает Express.
ИА Красная Весна 16:21
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 14:18
Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 17:15
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна", указано в сообщении пресс-службы Белого дома.
Газета.Ru 15:49
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Общество
Трамп раскритиковал СМИ за недостоверное освещение протестов
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские средства массовой информации за недостоверное освещение протестов.
Газета.Ru 16:18
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru 10:36
Политика
Трампа обвинили в использовании имени Рейгана
Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
Lenta.ru 15:11
Армия и оружие
ВСУ пять раз за минувшие сутки нарушили перемирие в ДНР
ИА Новороссия вчера в 05:10
Политика
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять.
Известия 13:42
Космос
NASA опубликовало панораму Марса
Рассмотреть Марс в мельчайших деталях теперь может любой желающий. NASA опубликовало снимки красной планеты, передает ОТР.
Общественное телевидение России 12:41
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
Наука
Названа наиболее вероятная причина гибели динозавров
Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели динозавров. Они сомневаются, что одного астероида было достаточно.
ToDay News Ufa 15:09