Коронавирус

ТАССТАССВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом.
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:58

В Москве за сутки, по данным оперативного штаба, умерли 13 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы16:52

Штаб: В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:36

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

РБК17:00

Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва 2416:40

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:38

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:37
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