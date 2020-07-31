Коронавирус

РБКРБКВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего от COVID-19 в столице умерли 4473 человека. За день в городе выявили 695 новых заразившихся, что стало максимальным суточным приростом за июль.
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:53

Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Москве — оперштаб

Телеканал 360°вчера в 16:34

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:06

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:04

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:03

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО00:15

Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфакс16:08
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Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
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Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Авто

Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
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Общество

Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
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Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
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Здоровье

Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета

Тревожный признак – если в вечернее время повышается температура тела и появляется беспричинная раздражительность.
Московский Комсомолец 15:33
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Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

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Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 12:24
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Политика

Лукашенко обвинил Кремль в попытке сорвать выборы

С начала президентской гонки в Республике Беларусь, два из трех потенциальных соперников Лукашенко на выборах уже были задержаны.
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Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре на заправке в Краснодарском крае

RT на русском 17:27
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru 13:00
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Кино

Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:13
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август

Возможность продления выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей прокомментировали в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
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Происшествия

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru 15:27
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
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Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
Общество

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
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Армия и оружие

Израиль «качественно» модернизирует украинские МиГ-29

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ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс»

ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс» Фаусто Верой, информирует TyC Sports.
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Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

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