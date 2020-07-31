Коронавирус
РБКВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего от COVID-19 в столице умерли 4473 человека. За день в городе выявили 695 новых заразившихся, что стало максимальным суточным приростом за июль.
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Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Авто
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
SpeedMe 09:56
Общество
Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Алексей Милованов / Новый Калининград На 60-м году жизни скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко.
Новый Калининград.Ru 08:06
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Шоу-бизнес
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
Здоровье
Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета
Тревожный признак – если в вечернее время повышается температура тела и появляется беспричинная раздражительность.
Московский Комсомолец 15:33
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 12:24
Политика
Лукашенко обвинил Кремль в попытке сорвать выборы
С начала президентской гонки в Республике Беларусь, два из трех потенциальных соперников Лукашенко на выборах уже были задержаны.
ИнфоСМИ 14:41
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре на заправке в Краснодарском крае
RT на русском 17:27
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео
Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru 13:00
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Кино
Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:13
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
Возможность продления выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей прокомментировали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Live24 02:05
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru 17:51
Происшествия
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Армия и оружие
Израиль «качественно» модернизирует украинские МиГ-29
Израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Lenta.ru 08:13
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс»
ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс» Фаусто Верой, информирует TyC Sports.
LiveSport.ru 14:18