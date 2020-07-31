За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего от COVID-19 в столице умерли 4473 человека. За день в городе выявили 695 новых заразившихся, что стало максимальным суточным приростом за июль.

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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