Не успела SEGA объявить об английской озвучке Yakuza: Like a Dragon, как в цифровых магазинах Xbox, PlayStation и Steam стартовал сбор предварительных заказов за 50 долларов, 3499 рублей и 2041 рубль соответственно.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".