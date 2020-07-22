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Российская газета
Российская газета

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

В столице, как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончались 14 пациентов.В источнике
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Эхо Москвы

Еще 14 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались за сутки в Москве

Эхо Москвы18:06
Москва 24

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:28
REGNUM

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

REGNUMвчера в 16:30
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:25
RT на русском

В Москве умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:29
Сиб.фм

В Москве умерли ещё 19 пациентов с коронавирусом

Сиб.фмвчера в 20:05
MedikForum.ru

За сутки в Москве умерли 19 пациентов с коронавирусом

MedikForum.ruвчера в 18:20

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газетавчера в 12:53
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ruвчера в 14:47
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
РБКвчера в 15:58
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости21 июля в 16:19
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