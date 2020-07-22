Коронавирус
РИА НовостиВ Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число жертв заболевания в столице достигло 4364. Днем ранее сообщали о 19 умерших.
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Футбол
«Интер» не смог вернуть себе 2-е место в таблице чемпионата Италии
Потеря очков не позволила "Интеру" вернуть себе второе место в турнирной таблице серии А, которое днем ранее у миланцев отобрала "Аталанта".
РИА Новости 17:58
Политика
Киев передал списки для обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР
В рамках Минской контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Киев передал списки для взаимного обмена удерживаемыми лицами с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Известия 16:32
Футбол
«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии
Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.
РИА Новости 16:51
Происшествия
Оценены сроки восстановления собора XV века во Франции после пожара
Восстановление собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант, где произошел пожар, может занять около трех лет.
Lenta.ru 16:24
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Космос
Астрономы впервые зафиксировали мерцание черной дыры
Впервые в истории ученым удалось обнаружить исчезновение, а затем появление короны черной дыры в режиме реального времени.
TV BRICS вчера в 12:11
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Финансы
В МВФ доллар назвали угрозой для восстановления мировой экономики
Доминирующая роль доллара в мировой торговле несет угрозу и может усугубить процесс стабилизации экономики от последствий пандемии.
Экономика сегодня 06:57
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц. Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года.
Astera вчера в 13:17
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия 06:27
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Происшествия
В Ростове вынесли приговор двум военным медикам за получение взятки
В Ростове огласили приговор двум военным медикам, обвиняемых во взяточничестве и мошенничестве.
Панорама Ростова-на-Дону 13:18
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Футбол
Краснодар — Ахмат 4:0
22 июля в Краснодаре состоялся матч 30-го, заключительного, тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимал «Ахмат».
Sport24.ru 13:55
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Аналогичное наблюдалось в 1998 году.
Evo-rus.com 10:21
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Здоровье
Радий Хабиров обсудил вопросы здравоохранения с главврачами республики
Вчера Глава республики Радий Хабиров провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
ПроТуймазы 03:51
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23