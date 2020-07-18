Коронавирус

РБКРБКВ Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания выросло до 4285. Накануне, 17 июля, было зарегистрировано 13 смертей среди заболевших COVID-19 — минимум с конца июня.
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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

РБК17:50

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19

REGNUM17:50

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:26

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Российская газета17:28

Столичный оперативный штаб сообщает еще о 14 скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы18:05

В Москве умерли 14 человек с COVID-19

Мойка7817:37

В столице скончались 13 пациентов с коронавирусом

Московская перспективавчера в 16:50
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Общество

Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от «космического туалета»

РИА Новости 08:09
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Политика

Замминистра финансов Иванов стал первым замглавы Минэкономики

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова, занимавшего должность заместителя министра финансов РФ, на пост первого замглавы Минэкономики, сообщается на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 08:22
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Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
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Футбол

«Уэска» во второй раз в истории вышла в Примеру

Ранее «Кадис» впервые за 14 лет вышел в Ла Лигу, в последний раз клуб играл в элитном дивизионе в сезоне-2005/2006.
Чемпионат 17:54
Кино

Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»

Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb вчера в 14:24
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Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
4
Политика

Трутнев назвал ошибку властей в Хабаровском крае

Кризис в Хабаровском крае вызван усталостью людей от предыдущего губернатора, представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта.
News.ru 02:19
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Политика

Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости 15:53
56
Общество

Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19

Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
24
Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Газета.Ru 13:57
Общество

Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем

По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
2
Футбол

Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро

Общественная служба новостей вчера в 13:08
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Игры

Показали на видео геймпад DualSense для PlayStation 5

Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
МонаВиста 13:20
5
Армия и оружие

Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
1
Происшествия

На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции

На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
10
Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.
РИА Новости вчера в 22:42
4
Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
16
Кино

Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix

Отмечается, что новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю потокового сервиса.
REGNUM 16:28
Технологии

МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики

Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:32
1
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru 17:45
16
Происшествия

Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году

В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
32
Политика

В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Evo-rus.com 03:11
29
Финансы

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ 10:05
115
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
652
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
161
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ 10:31
3
Космос

NASA потратило $16,7 млрд на разработку корабля Orion

REGNUM 04:04
3
Политика

Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru 18:35
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
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