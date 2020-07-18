За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания выросло до 4285. Накануне, 17 июля, было зарегистрировано 13 смертей среди заболевших COVID-19 — минимум с конца июня.

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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