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Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.В источнике
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БК55

Коронавирус: актуальные хроники — 13 сентября

БК5523:44
Gazeta.SPb

В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек

Gazeta.SPbвчера в 18:00
ТАСС

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:08
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 16:05
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:03
Невские Новости

В Москве за сутки умерли 14 человек с выявленным КОВИД

Невские Новостивчера в 16:15
РИАМО

Еще 14 человек с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО01:13

Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев предложил правительству проработать вопрос введения минимального гарантированного дохода для россиян, который уже давно применяется в ряде других стран.
Evo-rus.com02:12
155

Озвучены главные преимущества «Северного потока — 2» над конкурентами

Противники "Северного потока — 2" на Западе предложили несколько альтернатив строящемуся газопроводу, однако российско-немецкий проект имеет ряд конкурентных преимуществ, рассказали эксперты.
Экономика сегодня04:24
1

Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
РБК11 сентября в 06:53
7

Презентация PlayStation 5 состоится 16 сентября

Компания объявила о демонстрации игр для PlayStation 5, которая будет транслироваться в прямом эфире на Twitch и YouTube 16 сентября в 16:00 по восточному времени (полночь с 16 на 17 сентября).
Asteraвчера в 12:38
9

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
76

Единая система ПВО стран СНГ пройдет проверку на боеготовность

По данным военного ведомства, 11 сентября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств СНГ приступили к совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО стран Содружества.
Военное дело11 сентября в 03:52
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Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.
Спорт-Экспрессвчера в 13:01

Минобороны Белоруссии пока не переносит учения «Славянское братство»

Решений о переносе сроков проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство—2020» пока не принималось, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
Коммерсантъ11 сентября в 04:54

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
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