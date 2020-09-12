Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
По данным военного ведомства, 11 сентября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств СНГ приступили к совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО стран Содружества.
Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.