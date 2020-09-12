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Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.В источнике
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РИА Новости

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:03
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 16:05
RT на русском

Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

RT на русскомвчера в 16:15
ТАСС

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:08
Мойка78

В Москве умерли 14 заболевших COVID-19

Мойка78вчера в 16:28
Москва 24

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:03
Общественная служба новостей

За сутки в Москве скончались 12 человек с коронавирусом

Общественная служба новостей11 сентября в 16:02

Мясников резко ответил на оскорбления жены Навального в адрес Рошаля

Врач Александр Мясников резко высказался после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены блогера Алексея Навального.
Народные новостивчера в 15:51
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После Меркель американцы атакуют Эрдогана

По мнению американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта, напряжение в отношениях двух стран было связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана и поддержкой американцами в Сирии и Ираке курдов.
REGNUMвчера в 05:53
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«Стауче сказал: «Спокойно готовься, получи сегодня удовольствие». Антон Шунин — о сборной и «Динамо»

Рабинер — о победе сборной России в Будапеште Стауче сказал: «Спокойно готовься, получи сегодня удовольствие» — Сборная победоносно вернулась после девяти месяцев.
Спорт-Экспресс17:00

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Borderlands 3 обновят для PS5 и Xbox Series X, а в конце года выйдет ещё одно дополнение

Gearbox на PAX Online сделала несколько важных анонсов о будущем Borderlands 3. Во-первых, шутер улучшат для PlayStation 5 и Xbox Series X, а игроки на PS4 и Xbox One получат обновление бесплатно — на новое поколение консолей перейдут и все купленные дополнения, и даже сохранения.
Игромания.рувчера в 16:45

Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
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ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 11:16
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