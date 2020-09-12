Borderlands 3 обновят для PS5 и Xbox Series X, а в конце года выйдет ещё одно дополнение

Gearbox на PAX Online сделала несколько важных анонсов о будущем Borderlands 3. Во-первых, шутер улучшат для PlayStation 5 и Xbox Series X, а игроки на PS4 и Xbox One получат обновление бесплатно — на новое поколение консолей перейдут и все купленные дополнения, и даже сохранения.