По мнению американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта, напряжение в отношениях двух стран было связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана и поддержкой американцами в Сирии и Ираке курдов.
Gearbox на PAX Online сделала несколько важных анонсов о будущем Borderlands 3. Во-первых, шутер улучшат для PlayStation 5 и Xbox Series X, а игроки на PS4 и Xbox One получат обновление бесплатно — на новое поколение консолей перейдут и все купленные дополнения, и даже сохранения.
В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.