В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число жертв заболевания в столице достигло 4364. Днем ранее сообщали о 19 умерших.

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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