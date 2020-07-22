Коронавирус
РИА НовостиВ Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число жертв заболевания в столице достигло 4364. Днем ранее сообщали о 19 умерших.
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Здоровье
Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца
Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Сайт интересных новостей 19:59
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость.
Новые Ведомости 05:18
Единоборства
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Футбол
Клопп рассказал о гордости за выдающийся сезон «Ливерпуля»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о гордости за проведение выдающегося сезона.
Газета.Ru 20:56
Наука
Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
КП - Санкт-Петербург 18:29
Футбол
Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
Газизов отмечает мастерство Кокорина и считает, что тот может усилить любой состав команд Российской премьер-лиги.
CT news 16:21
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней, как это было на недавнем плебисците по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 15:28
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году
Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.
Известия 20:30
Наука
Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме
Ученым удалось выяснить, что за шестнадцать недель каждая рыба проглотила около ста шестидесяти трех миллионов частиц микропластика.
ToDay News Ufa 18:03
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Политика
Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа "первым расистом, который избрался в президенты".
РИА Новости 20:29
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Культура
Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля
Анонс пятого сезона любимого мультфильма детей и взрослых сделала пресс-служба компании Animaccord, отметив, что проект будет запущен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».
Evo-rus.com вчера в 05:13
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Общество
Умер спасатель, спелеолог Игорь Литвинов
22 июля на 51-м году жизни скончался начальник поисково-спасательного подразделения №3 Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.Полякова (филиал ДВРПСО МЧС России) Игорь Литвинов.
Сахалин.Инфо 17:18
Футбол
Два игрока ПФК «ЦСКА», возможно, заболели коронавирусом
Два игрока футбольного клуба "ЦСКА", возможно, заразились коронавирусом.
Деловое.ТВ 10:59
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
Руководство КПРФ в Хабаровске вызвали в суд за митинги
Первый секретарь отделения КПРФ в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и представляющий партию в Законодательной думе края депутат Сергей Ильин вызваны в суд, которому предстоит решить вопрос о привлечении к ответственности за организацию несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске 17 июля.
РБК 13:09
Политика
Нижняя палата Конгресса США одобрила демонтаж ряда статуй из Капитолия
Вашингтон, 23 июля 2020, 03:33 — REGNUM Законопроект, который предполагает демонтаж статуй деятелей Конфедерации из здания Капитолия, одобрен палатой представителей Конгресса США, 22 июля передает телеканал CNN.
REGNUM 20:33
Общество
Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
До конца 2020 года эпидемия коронавируса в России не завершится.
Петрозаводск говорит 12:08