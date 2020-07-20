Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Штаб: В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:14

В Москве умерли 15 пациентов с коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 15:33

В Москве умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом

RT на русском16:26

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:14

В Москве за сутки умерли 17 человек с коронавирусом

РБК16:19

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Полит.рувчера в 22:29

В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:14
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Автоспорт

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Общество

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Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
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Шоу-бизнес

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В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
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Футбол

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Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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ToDay News Ufa 14:54
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Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело 10:21
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Происшествия

МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
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Общество

Абхазия назвала условие приема туристов из России

В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
Rambler News Service 15:15
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Скончался создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков

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Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

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Ношение защитной маски в США в свете пандемии нового коронавируса является проявлением патриотизма.
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
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«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат

«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
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Политика

В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета

В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
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Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
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«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х

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Общество

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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов

Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
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