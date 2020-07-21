"Скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. Днем раньше погибли 17 пациентов. Всего в Москве коронавирусом заразились 234 тысячи, выздоровели 171 тысяча, погибли 4,3 тысячи человек.

В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». 290

Политика Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2 Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke. 3

Политика Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 126

Политика «Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.

Политика Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста? Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.

Общество Египетские ученые раскрыли секрет мумии «кричащей женщины» Египтологам Захи Хавассу и Сахару Салиму удалось раскрыть тайну мумии "кричащей женщины" из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри.

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 60

Футбол Бывший нападающий «Оренбурга» Деспотович стал игроком «Рубина» Официальный сайт «Рубина» сообщил о заключении трехлетнего контракта с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

Здоровье К российским границам приблизилась бубонная чума Очаги распространения бубонной чумы существуют в районе космодрома Байконур, а также вдоль южной границы России. 41

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.

Здоровье «Полиоксидоний» проверяют на эффективность при лечении COVID-19 Первый этап испытаний по международному протоколу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при лечении COVID-19 прошел российский препарат "Полиоксидоний".

Общество В Черногории объявили эпидемию коронавируса В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлена эпидемия на всей территории страны. 4

Общество Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер» Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».

Армия и оружие Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности. 2