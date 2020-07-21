Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

"Скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. Днем раньше погибли 17 пациентов. Всего в Москве коронавирусом заразились 234 тысячи, выздоровели 171 тысяча, погибли 4,3 тысячи человек.
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В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru16:14

В Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом

Российская газета16:24

За сутки в Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда16:07

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:35

В Москве умерли 19 пациентов с COVID-19

Мойка7816:13

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

News.ru16:17

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы16:05
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
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Политика

Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
3
Политика

Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
149
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
184
Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
Газета.Ru 19 июля в 06:06
Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
126
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
1,2K
Происшествия

14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
8
Политика

«Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.
АПН 12:03
Политика

Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?

Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su 21:08
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

РИА Новости вчера в 07:39
45
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Общество

Египетские ученые раскрыли секрет мумии «кричащей женщины»

Египтологам Захи Хавассу и Сахару Салиму удалось раскрыть тайну мумии "кричащей женщины" из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри.
Газета.Ru 07:56
Политика

Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 07:56
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Шоу-бизнес

Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
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Футбол

Бывший нападающий «Оренбурга» Деспотович стал игроком «Рубина»

Официальный сайт «Рубина» сообщил о заключении трехлетнего контракта с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем.
Советский спорт 11:59
Здоровье

К российским границам приблизилась бубонная чума

Очаги распространения бубонной чумы существуют в районе космодрома Байконур, а также вдоль южной границы России.
Соловей.Инфо 09:57
41
Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ 22:43
Здоровье

«Полиоксидоний» проверяют на эффективность при лечении COVID-19

Первый этап испытаний по международному протоколу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при лечении COVID-19 прошел российский препарат "Полиоксидоний".
РЕН ТВ 18:56
Общество

«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд в среду огласит приговор правозащитнику Дмитриеву

Дмитриева оправдали, но прокуратура обжаловала решение. Верховный суд Карелии поддержал прокуратуру, и правозащитника задержали опять.
BFM.ru 22:11
14
Общество

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание.
Известия 17:01
2
Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru 10:22
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Общество

В Черногории объявили эпидемию коронавируса

В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлена эпидемия на всей территории страны.
Росбалт 20:59
4
Футбол

«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России

Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ вчера в 09:36
2
Общество

Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»

Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».
Lenta.ru 20:39
Армия и оружие

Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины

Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.
Вечерний курьер 09:03
2
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
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Происшествия

За сутки в Иркутской области подтвердилось 176 случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро среды, 22 июля, возросло до 12 152.
ИркСиб 23:04
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