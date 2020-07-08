В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. Накануне прирост составил 32 смерти. Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.

В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

Происшествия Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. 204

Футбол «Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».

Игры Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5 Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5. После этого цены на свои консоли назовёт и Microsoft. 1

Происшествия В западной части Тегерана был слышен взрыв Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.

Футбол Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей Сезон в Лиге чемпионов возобновится с оставшихся матчей 1/8 финала, которые пройдут там, где должны были пройти изначально.

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 276

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок. 6

Биатлон Драчев может подать в отставку с поста главы СБР Если Драчев снимет кандидатуру с выборов, то возглавит СБР единственный оставшийся кандидат Виктор Майгуров, в данный момент занимающий должность вице-президента.

Экономика Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 87

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 333

Политика Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.

Футбол «Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.

Наука В США найдены новые действенные препараты против коронавируса Последний препарат одобрен американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и применяется для лечения гепатира С. Препарат GC-376, к слову, является потенциальным средством лечения инфекционного перитонита у кошек, обычно вызывающего летальных исход.

Шоу-бизнес Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору. 13

Политика МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан. 20