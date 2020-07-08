Коронавирус
КоммерсантъВ Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. Накануне прирост составил 32 смерти. Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.
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Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
RT на русском 17:10
Футбол
«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Игры
Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5
Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5. После этого цены на свои консоли назовёт и Microsoft.
Ferra вчера в 07:45
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news вчера в 15:15
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Происшествия
В западной части Тегерана был слышен взрыв
Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.
РИА Новости 19:13
Футбол
Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей
Сезон в Лиге чемпионов возобновится с оставшихся матчей 1/8 финала, которые пройдут там, где должны были пройти изначально.
Metaratings 12:45
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
Новый Омск вчера в 10:15
Биатлон
Драчев может подать в отставку с поста главы СБР
Если Драчев снимет кандидатуру с выборов, то возглавит СБР единственный оставшийся кандидат Виктор Майгуров, в данный момент занимающий должность вице-президента.
CT news 10:11
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости 17:12
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Киберспорт
Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам
Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
REGNUM 12:13
Общество
В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием
Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием.
Газета.Ru 14:02
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Политика
Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия 15:44
Футбол
«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов
РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru 16:35
Наука
В США найдены новые действенные препараты против коронавируса
Последний препарат одобрен американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и применяется для лечения гепатира С. Препарат GC-376, к слову, является потенциальным средством лечения инфекционного перитонита у кошек, обычно вызывающего летальных исход.
Сайт интересных новостей 15:47
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news вчера в 16:04
Происшествия
Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
Известия 19:23
Происшествия
Фура сгорела на федеральной трассе под Читой
Причина возгорания будет установлена позже специалистами Госпожнадзора.
Чита.Ру 09:21
Политика
МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций
Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан.
РБК 15:58
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21