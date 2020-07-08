Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 32 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.
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Коронавирус убил еще 32 человека в Москве

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В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

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За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Комсомольская правда16:31

В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

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Газета.Ru 20:31
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Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

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Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

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REGNUM вчера в 04:30
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Политика

Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии

Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
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Происшествия

Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
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Космос

В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет

Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 06 июля в 08:01
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Армия и оружие

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
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Происшествия

В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских

Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:05
Происшествия

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
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Экономика

Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
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Продажи процессоров AMD Ryzen 3000XT стартовали официально

В продаже официально появились процессоры AMD Ryzen 3000XT.
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Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

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Здоровье

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек

Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
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Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Армия и оружие

Поляки испугались мощности ЗРК С-500 и просят дружбы с Россией

Материал о ЗРК опубликовало польское издание Interia, читатели довольно бурно отреагировали на мощь российского оружия и обсудили несколько вариантов причин, по которым Россия рассказала о новом оружии.
Южный Федеральный 20:44
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
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Армия и оружие

ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года

Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
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«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ

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Газета.Ru 16:21
Экономика

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
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Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
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Газ для сахалинцев стал немного дороже

Свежие приказы РЭКа предполагают, что и в 2020 году голубое топливо станет немного дороже.
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Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

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СПЧ предложил отменить все штрафы россиян за нарушение самоизоляции

Суд по правам человека при президенте предложил Госдуме отменить все штрафы за самоизоляцию, которые были выписаны россиянам.
Финансовая газета 08:08
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Общество

В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни

С 13 июля в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне.
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Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
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«Нюрнберг» — «Ингольштадт»: кто окажется сильнее?

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