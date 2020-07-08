В Москве скончались 32 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

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