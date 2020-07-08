Коронавирус
ИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 32 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.
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Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия 19:48
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Космос
В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 06 июля в 08:01
Армия и оружие
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
Происшествия
В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских
Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:05
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
Экономика
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Гаджеты
Продажи процессоров AMD Ryzen 3000XT стартовали официально
В продаже официально появились процессоры AMD Ryzen 3000XT.
Дни24 02:09
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Здоровье
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 17:58
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.
Metaratings 16:26
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Армия и оружие
Поляки испугались мощности ЗРК С-500 и просят дружбы с Россией
Материал о ЗРК опубликовало польское издание Interia, читатели довольно бурно отреагировали на мощь российского оружия и обсудили несколько вариантов причин, по которым Россия рассказала о новом оружии.
Южный Федеральный 20:44
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Армия и оружие
ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года
Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo 02:43
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
"Уфа" обыграла "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 16:21
Экономика
Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Lenta.ru 20:20
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
Энергетика
Газ для сахалинцев стал немного дороже
Свежие приказы РЭКа предполагают, что и в 2020 году голубое топливо станет немного дороже.
Сахалин.Инфо 19:50
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы россиян за нарушение самоизоляции
Суд по правам человека при президенте предложил Госдуме отменить все штрафы за самоизоляцию, которые были выписаны россиянам.
Финансовая газета 08:08
Общество
В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни
С 13 июля в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне.
Lenta.ru 20:10
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
Футбол
«Нюрнберг» — «Ингольштадт»: кто окажется сильнее?
«Нюрнберг» на своем поле не может победить на протяжении шести матчей, но продолжится ли эта серия 7 июля в поединке с «Ингольштадтом» - ответ найдете в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру 06 июля в 10:50