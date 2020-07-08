Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом

В Москве умерли еще 32 человека с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
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Штаб: В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Агентство Москва16:25

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 16:10

В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Москва 2416:23

В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

РИА Новости16:23

В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

ТАСС16:24

Ещё 28 пациентов с коронавирусом умерли в больнице

Мойка78вчера в 17:58

В Москве скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

Вести.Ruвчера в 10:56
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Известия 15:45
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Футбол

Хавбек «Барсы» Фати удален в дерби с «Эспаньолом». Он провел на поле 4 минуты 47 секунд

17-летний хавбек после перерыва заменил защитника Нелсона Семеду и провел на поле менее 5 минут – 4 минуты 47 секунд.
Sports.ru 17:24
Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
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Происшествия

В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы

В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
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Авто

Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron

На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 15:35
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Футбол

Артем Дзюба после матча с «Сочи» ответил недоброжелателям «Зенита»

Спорт день за днем 17:26
Происшествия

Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова

Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме.
REGNUM вчера в 09:01
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Культура

Культовый сериал «Остаться в живых» получит новую жизнь

Фильм Про 01:13
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Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

РИА Новости 17:32
Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
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Общество

На ул. Пузакова в Туле четыре дерева упали на машины

На ул. Пузакова в Туле четыре дерева упали на машины Фото Дмитрия Кирюхина и Сергея Старикова Кроме того, во дворе дома по ул. Советской ветер повалил пять деревьев и старые ели.
MySLO.ru 13:20
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Футбол

Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо

Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо.
Чемпионат 17:22
Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против F-16

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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Происшествия

В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную

В Геленджике на части центральной набережной из-за сильного дождя образовалось скопление воды.
Российская газета 08:52
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
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Шоу-бизнес

Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале

Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной.
Киноафиша России 05:00
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Политика

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
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Кино

В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

Съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге.
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия вчера в 04:30
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
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Общество

В Подмосковье с 15 июля могут разрешить посещать пляжи и рестораны

С 15 июля в Подмосковье могут разрешить посещать пляжи и рестораны, а также возобновят работу детские лагеря.
Невские Новости 12:57
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Футбол

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Рашфорд и Погба наведут шороху в Бирмингеме

9 июля «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз.
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