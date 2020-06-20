Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

Еще 32 пациента с новой коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Москве от осложнений при COVID-19 скончались еще 32 пациента

REGNUM18:11

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 32 пациента

ТК Звезда17:01

В Москве за сутки умерли еще 32 пациента с COVID-19

Московский Комсомолец16:51

В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

BFM.ru16:53

Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве в субботу

Интерфакс16:56

В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

Говорит Москва16:46

В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

РИА Новости16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании

Lenta.ru 17:26
35
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
148
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
15
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,8K
Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
407
Футбол

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Газета.Ru 14:26
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
497
Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
263
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

BFM.ru 10:48
344
Наука

Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент

В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
Evo-rus.com 03:37
15
Хоккей

«Бостон» показал, как команда готовится к возобновлению сезона НХЛ

В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Чемпионат 12:21
Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
31
Авто

Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена

Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня вчера в 06:05
58
Политика

Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение

Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается.
REGNUM 14:02
185
Происшествия

Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Газета.Ru 16:20
13
Шоу-бизнес

Юлиан и Анастасия официально расторгли брак

Брак известных певцов Юлиана и Анастасии продлился недолго, чуть больше года.
Bimru.ru 11:47
5
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции

Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru 13:42
20
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
7
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости 12:42
1,2K
Шоу-бизнес

Фото Леры Кудрявцевой без фотошопа шокировало ее поклонников

Фанаты не узнали ведущую телешоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву на фото, которое она не обработала в фотошопе.
iReactor 13:58
1
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
2K
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
44
Армия и оружие

ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

Военное дело вчера в 01:07
23
Футбол

«Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом»

LiveSport.ru 12:11
Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
1K
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 15:20
10
Здоровье

Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос вчера в 13:50
30
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
534
Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

Известия 15:33
3
Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК 17:19
44
ещё по теме
Главное