Коронавирус

ТАССТАССВ Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

На 13 июля в Москве зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 165 тыс. пациентов. Коронавирусом в мире заразились около 12,9 млн человек, примерно 569 тыс. умерли.
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В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

Российская газета00:08

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:03

В Москве скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом

RT на русском16:02

Штаб: В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:01

Еще 25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО00:18

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:21
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

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Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место в Серии А

«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице с отставанием в восемь очков от «Ювентуса».
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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

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Общество

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

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«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»

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Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике

Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
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Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

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Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
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Наука

Названы повышающие риск заражения коронавирусом факторы

В свою очередь, китайские исследователи пришли к выводу, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия.
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ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
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Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
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ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
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От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
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11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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