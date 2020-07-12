На 13 июля в Москве зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 165 тыс. пациентов. Коронавирусом в мире заразились около 12,9 млн человек, примерно 569 тыс. умерли.

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

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