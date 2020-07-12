Коронавирус
ТАССВ Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
На 13 июля в Москве зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 165 тыс. пациентов. Коронавирусом в мире заразились около 12,9 млн человек, примерно 569 тыс. умерли.
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Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM 10:31
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«Рубин» подписал контракт с форвардом Деспотовичем
«Рубин» подписал контракт с Джордже Деспотовичем – сообщает «Спорт-Экспресс».
Kazanfirst.ru 15:43
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Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
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Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место в Серии А
«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице с отставанием в восемь очков от «Ювентуса».
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Чемпионат 12:09
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
Шоу-бизнес
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Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Энергетика
Саудовская Аравия отказалась увеличивать продажу нефти
Лидер ОПЕК отказался увеличивать продажу, поскольку хочет пустить лишние баррели на внутренние нужды, чтобы закрыть растущую потребность в электроэнергии.
Lenta.ru 18:02
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Наука
Названы повышающие риск заражения коронавирусом факторы
В свою очередь, китайские исследователи пришли к выводу, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия.
Lenta.ru 16:53
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
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Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Политика
Путин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК 17:47
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Шоу-бизнес
11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анна Нетребко дразнит фолловеров сочными кадрами из турецкого Бодрума. В воскресенье, 12 июля, в России отмечался день рыбака.
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Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
Новые автомобили 00:24
Здоровье
В Петербурге у 33 новорожденных обнаружили коронавирус
В Петербурге зарегистрировали 33 COVID-положительных новорожденных.
Gazeta.SPb 14:00