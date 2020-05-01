Коронавирус
Эхо МосквыВ Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с коронавирусом
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Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform вчера в 02:27
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
ТАСС 17:14
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам впервые после болезни
Надежда Бабкина, которая на протяжении месяца боролась с коронавирусом, обратилась к своим подписчикам.
Uznayvse.ru 09:08
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело вчера в 04:46
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Армия и оружие
Американский флот бомбардировщиков теряет свою силу
На самом же деле ситуация в рядах ВВС США настолько удручающая, что власти страны намерены сократить свой флот бомбардировщиков, который на текущий момент насчитывает 157 единиц B-2 и 17 B-1.
HotGeo вчера в 08:11
Футбол
Невилл: Роналду провел много лет на высоком уровне
Уверен, португалец хочет стать величайшим игроком в истории. Думаю, он хочет превзойти результат Пеле по забитым мячам.
Газета.Ru 13:45
Общество
Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь
Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году
Российская газета 17:00
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Интернет
Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10
Финальное обновление Windows 10 выйдет 12 мая, а выпущенная версия почти не отличается от готового продукта.
Актуальные Новости 13:51
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
ToDay News Ufa вчера в 16:30
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Общество
У митрополита Тихона взломали почту и требовали с него 10 млн рублей
Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал, что злоумышленники взломали его почту и шантажируют публикациями хранящихся в ней материалов.
Московский Комсомолец Псков 13:51
Общество
Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Экономика
Доход Western Digital за последний отчетный квартал достиг $4,2 млрд
Доход компании Western Digital за третий квартал финансового 2020 года, который завершился 29 марта 2020 года, составил 4,2 млрд долларов, что в годовом выражении соответствует росту прибыли на 14%, сообщила пресс-служба компании 1 мая в пресс-релизе, размещенном на ее официальном сайте.
ИА Красная Весна 12:26
Футбол
ПФЛ сообщила, что возобновление сезона является затруднительным
Возобновление первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) является затруднительным в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 16:32
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro вчера в 09:15
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
На Ставрополье из-за гибели посевов введен режим ЧС
В Ставропольском крае в связи с гибелью и повреждением посевов от почвенной засухи на территории ряда районов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Коммерсантъ 10:18
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
Политика
Белоусов в кресле Мишустина: эксперты оценили ситуацию
Президент Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность исполняющего обязанности главы кабмина в связи с болезнью Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.
Московский Комсомолец 10:20