В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом

Здоровье В Якутии увеличилось количество заболевших ковидом детей 70 человек полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 52 человека в Якутске, 5 - в Намском, 4 - в Мегино-Кангаласском улусах, по 2 человека выписаны в Ленском, Олекминском и Хангаласском районах, по одному - в Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском районах.

Происшествия Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 317

Политика Республиканцы предложили ужесточить санкции против России Республиканцы палаты представителей конгресса США в среду, 10 июня, предложили ввести «самые жесткие санкции из когда-либо предложенных» в отношении «реальных противников Америки», к которым отнесены Россия, Иран и Китай. 2,3K

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Шоу-бизнес Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы "Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 17

Политика США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. 4

Общество В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.