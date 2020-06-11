Коронавирус
Эхо МосквыВ Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
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Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Megaobzor.com вчера в 03:54
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
Известия 23:37
Здоровье
В Якутии увеличилось количество заболевших ковидом детей
70 человек полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 52 человека в Якутске, 5 - в Намском, 4 - в Мегино-Кангаласском улусах, по 2 человека выписаны в Ленском, Олекминском и Хангаласском районах, по одному - в Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском районах.
SakhaPress.ru 23:34
Происшествия
Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы
Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM 23:32
Культура
Новая экранизация манги «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.
Piter.tv 09:20
Происшествия
Похваливший террористов российский студент предстанет перед судом
Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете.
Lenta.ru 22:24
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 13:18
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском 23:04
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 07:39
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Политика
Республиканцы предложили ужесточить санкции против России
Республиканцы палаты представителей конгресса США в среду, 10 июня, предложили ввести «самые жесткие санкции из когда-либо предложенных» в отношении «реальных противников Америки», к которым отнесены Россия, Иран и Китай.
Известия 10 июня в 17:10
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Известия 20:52
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 21:00
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 20:29
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 02:53
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 03:10
Общество
В Пекине на рынке нашли коронавирус
Газета.Ru 16:46
Политика
США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России
Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ 18:36
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Общество
В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина
Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.
РБК 23:25
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском 06:32