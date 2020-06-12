Коронавирус

ТАССТАССВ Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. Всего в столице умерли 3 281 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:16

Еще 50 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москвавчера в 16:34

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

Известиявчера в 16:18

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Интерфаксвчера в 16:18

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:17

Штаб: В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:14

В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:14
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