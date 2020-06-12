"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. Всего в столице умерли 3 281 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

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