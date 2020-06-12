Коронавирус
Российская газетаВ Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 50 пациентов.
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Политика
Копатько рассказал, кто из политиков может составить конкуренцию Зеленскому
Копатько отметил, что сейчас в украинском обществе есть разочарование в политике Зеленского, однако действия главы государства при борьбе с коронавирусом даже подтянули его рейтинг до 50%.
Украина.ру вчера в 04:55
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Космос
Конспирологи сообщили о новом конце света через неделю
МедиаПоток вчера в 08:05
Общество
В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России
News.ru вчера в 14:30
Происшествия
Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия вчера в 19:44
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Футбол
Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO
В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.
Евро-футбол.ру 12 июня в 06:31
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество
В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ вчера в 12:45
Общество
Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре
По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Lenta.ru вчера в 11:55
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета вчера в 20:29
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Целью было проанализировать эхо от границы между расплавленным ядром Земли и твердым мантийным слоем над ним.
Экономика сегодня вчера в 14:04
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Армия и оружие
В КНР восхищены результатами испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В Китае журналисты высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии.
ToDay News Ufa 11 июня в 02:03
Здоровье
Почти 100 зараженных коронавирусом выявили в Приморье за сутки
В Приморском крае уже сделано 2453 лабораторных исследования на COVID-19, причем за минувшие сутки обследование прошли 2293 человека.
Primpress.ru 00:30
Космос
Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида
ToDay News Ufa вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин порадовал поклонников летним снимком с Лизой и Гарри
Известный юморист Максим Галкин не перестает радовать фолловеров своего микроблога новыми фотографиями и видео-роликами, на которых запечатлены его дети – Лиза и Гарри.
Территория новостей вчера в 08:27
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Единоборства
Боксёры Фьюри и Джошуа могут получить по $126 млн за бой
News.ru 12 июня в 12:44
Кино
Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен
Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность с помощью пластики лица
Известный хирург предложил ей решить имеющиеся проблемы с помощью блефаропластики. Кроме того, Маша согласилась также на подтяжку лица.
OvideO.ru вчера в 13:11
Авто
Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы
Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.
Car.ru 12 июня в 01:38
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 12 июня в 20:49