Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 50 пациентов.

В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Политика Копатько рассказал, кто из политиков может составить конкуренцию Зеленскому Копатько отметил, что сейчас в украинском обществе есть разочарование в политике Зеленского, однако действия главы государства при борьбе с коронавирусом даже подтянули его рейтинг до 50%.

Происшествия Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело. 1

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19 Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 2

Футбол Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.

Общество В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. 39

Общество Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. 311

Происшествия В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек. 68

Политика Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Шоу-бизнес Максим Галкин порадовал поклонников летним снимком с Лизой и Гарри Известный юморист Максим Галкин не перестает радовать фолловеров своего микроблога новыми фотографиями и видео-роликами, на которых запечатлены его дети – Лиза и Гарри.

Кино Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года. 4

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменила внешность с помощью пластики лица Известный хирург предложил ей решить имеющиеся проблемы с помощью блефаропластики. Кроме того, Маша согласилась также на подтяжку лица.

Авто Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.