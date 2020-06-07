Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. Всего в столице умерли 2 919 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать579

Подробнее о событии

За сутки коронавирус выявили у 8 984 пациентов. Всего в России COVID нашли более чем у 467 тыс. человек

Mockva.ru03:43

Ещё 55 пациентов умерли от коронавируса в Москве

Сиб.фм02:22

В Москве за минувшие сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы02:32

В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

РИА Новости02:16

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом и вылечились 2283

Вести.Ru02:32

В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

Москва 2402:19

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 58 за сутки

Политика Сегодня05 июня в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 05 июня в 09:50
2,2K
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
609
Общество

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
40
Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
2,5K
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
119
Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1,4K
Политика

Турция возобновит авиасообщение с 10 июня

Министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу сообщил, что Турция начнет возобновлять авиасообщение с 10 июня.
ФедералПресс 04 июня в 06:50
49
Единоборства

Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Единоборства

Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном

Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Спорт-Экспресс 00:26
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

32CARS.ru 03:34
1
Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
47
Здоровье

В РКБ дополнительно развернули 40 коек для больных коронавирусом

В РКБ дополнительно развернули 40 коек для больных коронавирусом.
ГТРК Алания 03:10
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
915
Футбол

СМИ узнали о выборе УЕФА в пользу Лиссабона для проведения плей-офф ЛЧ

В преддверии назначенного на 17 июня заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) руководство организации склоняется к варианту проведения оставшихся стадий Лиги чемпионов в блиц-формате, при котором 1/4 и 1/2 финала завершатся за один, а не за два матча, при этом все поединки, включая решающий, пройдут в одном городе.
РБК 03:10
Политика

Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
4
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
352
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество

В Карелии за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом

В Карелии за сутки зафиксировали ещё 25 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе трое детей.
FlashNord 05 июня в 03:43
15
Общество

В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
Общество

Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы

Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Авто

В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире

Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Наука

Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»

В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Армия и оружие

NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»

Военное дело 05 июня в 10:06
25
Общество

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 03:47
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
1,5K
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Происшествия

В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

РБК вчера в 11:21
205
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

РИА Новости вчера в 20:48
29
Футбол

Переход Мартинеса из «Интера» в «Барселону» может сорваться

Мадрид, 7 июня 2020, 11:17 — REGNUM Переход нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» находится под угрозой срыва.
REGNUM 04:17
Гаджеты

Самый необычный смартфон в мире стоит всего 500 долларов

Anonsens 00:06
ещё по теме
Главное