Коронавирус
ТАССВ Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. Всего в столице умерли 2 919 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 58 за сутки
Политика Сегодня05 июня в 16:44
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Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
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Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном
Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Спорт-Экспресс 00:26
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REGNUM 05 июня в 03:32
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В РКБ дополнительно развернули 40 коек для больных коронавирусом.
ГТРК Алания 03:10
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол
СМИ узнали о выборе УЕФА в пользу Лиссабона для проведения плей-офф ЛЧ
В преддверии назначенного на 17 июня заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) руководство организации склоняется к варианту проведения оставшихся стадий Лиги чемпионов в блиц-формате, при котором 1/4 и 1/2 финала завершатся за один, а не за два матча, при этом все поединки, включая решающий, пройдут в одном городе.
РБК 03:10
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
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В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество
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FlashNord 05 июня в 03:43
Общество
В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
Общество
Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
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В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Наука
Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»
В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Армия и оружие
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Военное дело 05 июня в 10:06
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Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
РИА Новости вчера в 20:48
Футбол
Переход Мартинеса из «Интера» в «Барселону» может сорваться
Мадрид, 7 июня 2020, 11:17 — REGNUM Переход нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» находится под угрозой срыва.
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