"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. Всего в столице умерли 2 919 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

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